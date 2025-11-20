企業想成功？領導者該每天問自己：我在容忍什麼不該容忍的事

多數人可能以為，企業一旦存在時間長了，就會變得官僚、遲緩、優柔寡斷。不過，真正的長青事業，並非如此。

管理逾700億美元資產，創辦或投資超過100家企業的芝加哥財富管理公司Cresset Capital 共同創辦人貝克（Eric Becker）說，真正的長青企業，具備三項核心能力：比競爭者更靈活、能預見市場走向、並果斷行動。

「他們其實擁有小新創公司的所有特質。」貝克說。這些企業能駕馭市場起伏，領導者必須在艱難時期撐過去，同時預測變化並迅速應對。韌性，早已刻進了企業的DNA。

這種創業思維，說穿了就是保持敏捷、勇於創新，並且願意承擔經過計算的風險。Google和3M就是最好的例子。例如，Google允許員工用20%的工作時間做自己的專案，3M則給員工15%的自由時間，Gmail和便利貼這些改變世界的產品，都是這樣誕生的。

你敢不敢在策略不奏效時快速改變？

曾帶領兩家市值數十億美元新創的海瑪蒂（Shanaz Hemmati）指出，有些創辦人和高階主管就是太固執，或是目光短淺，無法在為時已晚之前改變失敗的策略。

她認為，「能夠」與「願意」在某個策略不奏效時快速改變、嘗試新做法，是成功者與失敗者的最大差異。

貝克給領導者一個簡單但有力的建議：每天問自己一個問題——「我現在容忍了什麼其實不該容忍的事？」

這個問題聽起來簡單，卻能逼你正視現實。表現不佳的團隊成員、過時的商業模式、低效的流程……這些問題不會自己消失，只會越拖越嚴重。

「我回頭看自己犯過的商業錯誤，幾乎每一次都是這樣，」貝克坦承，「當時直覺告訴我有問題，但我選擇不理會。」

早一點發現問題，快一點做出決定——這就是長青企業和失敗企業的分水嶺。

亞馬遜的「永遠第一天」文化

貝佐斯在 1997 年的第一封股東信中寫道：「這是網際網路的第一天，如果我們執行得好，對亞馬遜而言，也永遠是第一天。」

對他而言，「第一天」意味著長期專注、以客戶為中心、勇於創新。這些原則至今仍是亞馬遜文化的核心。但這樣的文化不是自然存在的，而是刻意維持的結果。

貝佐斯提醒，「第二天」代表停滯，接著是無關緊要、痛苦的衰退，最後是死亡。

因此，亞馬遜要求自己始終保持「第一天」的好奇與速度。高階主管必須以身作則，鼓勵實驗、接受失敗，並時刻警惕：不要為優化流程而做流程，而要確保它們能真正為客戶創造價值。

這正呼應貝克所說的想成為長壽企業得「永遠像新創」，這不是口號，而是每天必須實踐的制度與心態。

核稿編輯：林易萱