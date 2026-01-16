企業愛心助慢飛天使 慧榮科技捐行動早療車深化偏鄉服務

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】家扶基金會雲林發展學園深耕早期療育服務逾25年，服務涵蓋雲林20個鄉鎮，累計陪伴超過16,500名身心障礙及發展遲緩兒童與其家庭。學園團隊每年行走雲林各地超過3,700公里，將療育資源送進偏鄉與弱勢家庭。為讓慢飛天使在成長關鍵期獲得更即時且完整的支持，雲林發展學園持續強化行動早療服務，將專業帶進家庭與社區。

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技，長期關注兒童發展與弱勢議題，積極實踐企業社會責任。自2014年起與家扶基金會攜手合作，累計捐助金額達757萬元，支持早期療育服務不中斷。此次慧榮科技再度捐贈行動早療車，期盼將資源送到更多需要的角落。慧榮科技總經理苟嘉章表示，早期療育的投入能為孩子帶來深遠改變，也期待透過實際行動，邀請社會大眾共同關注慢飛天使的需求。

此次啟用的行動早療車由家長、療育老師及社區夥伴共同票選命名為「伴飛同行車」，車內配置多元早療教輔具、影音科技與互動教材，能在孩子熟悉的生活情境中進行療育學習，並將親職指導與諮詢延伸至居家與社區，克服部分家庭在交通與就醫上的限制，成為慢飛家庭最溫暖可靠的後援。

家住麥寮偏鄉、近五歲的小貞來自單親家庭，因交通不便難以就醫，經社工媒合後，由早療教保老師駕駛「伴飛同行車」到宅服務，協助孩子提升專注與表達能力。雲林發展學園園長謝依茹表示，行動早療車象徵陪伴孩子成長、支持家庭、走進社區的行動精神，也誠摯邀請社會大眾在社區中看見「伴飛同行車」時，多一分理解與友善，攜手為發展遲緩與身心障礙孩子打造更溫暖有力量的成長道路。