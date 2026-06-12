企業愛心造福南投鄉親 廣知永續科技捐贈復康巴士

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捐贈儀式在許縣長致贈廣知永續科技股份有限公司感謝狀後，於縣政大樓門口合影。(記者蔡榮宗攝)

▲捐贈儀式在許縣長致贈廣知永續科技股份有限公司感謝狀後，於縣政大樓門口合影。(記者蔡榮宗攝)

廣知永續科技股份有限公司展現回饋社會、關懷在地福祉的企業責任，十一日慨捐南投縣政府一輛復康巴士，實質助力提升南投縣身心障礙者及長輩的交通便利性。捐贈儀式在許縣長致贈感謝狀後，於縣政大樓門口合影，為這樁公私協力的社福美事留下溫馨見證 。

捐贈儀式，廣知永續科技創辦人兼董事長吳滄榮偕夫人郭慧君、董事吳炘睿、經理吳美玲、協理蔡武奇出席，縣長許淑華率縣府團隊及車輛使用單位財團法人伊甸社會福利基金會彰投區區長顏彗如、主任張琬卿共同代表受贈。

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許縣長特別感謝廣知永續科技股份有限公司對縣府公共服務的大力支持，許縣長表示，這輛嶄新設備完善的復康巴士將交由伊甸社會福利基金會運用，投入本縣長照交通接送服務，讓行動不便的身心障礙者與長輩能享有更優質的接送品質，而吳董事長促成捐贈背後的故事也讓她同心感動。

吳董事長感性表示，廣知永續是典型中小企業，出生彰化農家的他，衷心感恩父母不辭勞苦的鼓勵教育，才成就了現在的他，他更曾親身體會「子欲養而親不待」的惶恐，幸而歷經兩度承蒙諸天仙佛庇佑的恩典，讓他得償及時陪伴反哺父母親恩大願，也更堅定了以行善回饋天地的心志，進而 促成了廣知永續這次來南投縣捐贈第2輛復康巴士，選擇南投，正是受到許縣長勤政愛民的感召，並且深知南投的需求遠比它處迫切。

南投縣政府長期致力於建構綿密的交通接送網絡，除現有配置於各鄉鎮的二十部溫馨巴士，更積極配合中央「長期照顧十年3.0計畫」，截至一一五年五月，已委託二十八個社福團體辦理長照交通接送服務，車隊規模達一百九十輛。這些車輛不僅協助長輩往返醫療院所就醫、復健，更串聯起社區日間照顧中心、托顧家庭、巷弄長照站、文化健康站、失智社區服務據點及輔具中心等據點，讓長輩參與社區活動更無礙。

南投縣幅員遼闊，交通接送需求龐大，統計至115年5月底，縣內長照交通接送服務在就醫、復健方面已達5萬餘趟次，社區式服務交通接送更高達10萬餘趟次。許縣長強調說，隨著這輛復康巴士生力軍的加入，將有效提升服務量能，造福更多在地長輩，在提供便利交通的同時，亦能維護長輩健康、延緩老化，並減輕家庭照顧者的負擔。