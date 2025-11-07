企業愛心齊力相挺 嘉縣企業捐贈三校運動團隊交通車助攻學子安全出征

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今(7)日民雄國中活動中心舉行「嘉義縣企業捐贈民雄國中、新港國中及大吉國中運動團隊交通車聯合捐贈儀式」，由12家企業共同捐贈3台得利卡廂型車，作為學校運動團隊訓練及比賽的重要交通支援。縣長翁章梁親自蒞臨，代表三校接受捐贈，並親頒感謝狀予各贊助企業。

本次計畫由立法委員陳冠廷、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁及經濟部民雄兼頭橋產業園區服務中心主任陳勇維共同推動，民雄頭橋工業區12家企業熱心響應，包含贈民雄國中的企業包括耐斯企業、中興國際鐵櫃、台灣新日化、億承興業及台灣蠟品；捐贈新港國中的順億關係企業、榕懋實業及永勝製藥；捐贈大吉國中的遠東機械、金興玩具、福隆玻璃纖維及東隆五金。

廣告 廣告

企業捐贈代表順億關係企業總裁林文村表示，企業秉持「取之於社會，用之於社會」的經營理念與敦親睦鄰的精神，積極承擔社會責任並參與此次活動。他感謝所有共襄「善」舉的企業，儘管面臨關稅衝擊，仍願意在經營困難時期共同投入、推動服務利他的計畫。

另一位企業捐贈代表，福隆玻璃纖維董事長川崎哲哉特別用中文致詞，他希望這些車輛能載著孩子們的夢想與無限的可能前行。

翁章梁則表示，學校社團和體育班的教練十分用心，經常帶領學生到外縣市進行訓練，運輸過程的交通安全應受到重視，在嘉義縣市等近距離移動時，有學校交通車可以使用；而當需前往外縣市進行移地訓練或比賽時，縣府已特別要求學校，必須聘請專業公司負責運送，確保師生的安全。

教育處長李美華表示，學校體育班學生長期參與縣內外賽事，交通安全是師長最重視的議題，此次企業慷慨捐贈，不僅提升出行安全，也讓學生深刻感受社會對教育的關懷。企業的支持是學校推動運動教育的堅實後盾，這份愛心行動讓師生更有信心與動力在運動領域持續精進。

廣告 廣告

這場捐贈儀式不僅象徵產學合作的成果，也展現嘉義縣在推動教育與企業共榮的決心。未來縣府與教育處將持續強化企業參與教育公益的模式，打造安全、健康與永續的校園環境。

圖：嘉義縣政府今(7)日民雄國中活動中心舉行「嘉義縣企業捐贈民雄國中、新港國中及大吉國中運動團隊交通車聯合捐贈儀式」，由12家企業共同捐贈3台得利卡廂型車，作為學校運動團隊訓練及比賽的重要交通支援。（記者吳瑞興翻攝）