企業托兒補助再升級 竹市結合勞動部最高補助500萬元開放申請

為營造友善職場，新竹市政府持續推廣企業設置哺（集）乳室與托兒措施，並配合勞動部補助辦法，一一五年第一次經費申請於即日起至二月二十八日截止。市長高虹安提醒各事業單位，把握年度申請機會，積極照顧員工需求，協助勞工解決托兒問題，共同參與打造友善育兒環境的行列。

新竹市長高虹安一日表示，市府團隊落實「幸福友善」施政策略，為了成為爸媽育兒的強力後盾，積極輔導與鼓勵企業提供員工家庭照顧措施解決勞工托兒問題，致力於為員工打造安心工作、友善家庭的優質職場。透過企業與政府的攜手合作，能讓勞工在專業領域衝刺時無後顧之憂，進而提升企業競爭力，共同建構友善生養的宜居城市。

勞工及青年處長吳達偉說明，依性別平等工作法第二十三條規定，僱用一百人以上的企業雇主需設哺集乳室、托兒設施與措施。為鼓勵事業單位提供托育服務，勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，不論事業單位規模大小均提供經費補助。在補助標準方面，設置員工哺（集）乳室最高補助二萬元；針對新興建托兒設施如托嬰中心、幼兒園等，自一一四年起最高補助金額已由三百萬元提高為五百萬元；若為已設置托兒設施者，其補助改善或更新費用每年最高為五十萬元；此外，若企業辦理居家式托育服務或受僱者子女送托於托兒服務機構並提供托兒津貼者，每年最高補助金額可達六十萬元。

勞工及青年處提醒，為簡化事業單位申請流程並提供更便捷的服務，勞動部已增訂得以線上方式提出補助申請，一一五年起有意願申請之事業單位可至企業托兒與哺（集）乳室資訊網填寫申請書表，並於即日起至二月二十八日，以線上申請或掛號郵寄方式提出申請。若事業單位對於申請流程或補助細節有任何疑問，歡迎電洽勞動部免付費服務專線一九五五，或洽詢新竹市政府勞工及青年處諮詢電話：03-5324900。