企業托兒補助開跑 最高五百萬

鼓勵事業單位營造友善職場育兒環境，新設托兒設施如幼兒園等，最高補助五百萬元。（勞工局提供）

記者陳佳伶∕新營報導

免費營養午餐、生育津貼、托育補助等近來成熱門話題，南市勞工局說，鼓勵事業單位營造友善職場育兒環境，持續推動雇主設置哺（集）乳室、托兒設（措）施等，新設托兒設施如幼兒園，最高補助五百萬元，即日起至二月二十八日受理相關經費補助申請，歡迎事業單位提出申請。

勞工局說，依據勞動部和南市勞工局所訂定的相關補助辦法，雇主設置哺（集）乳室者，最高可補助兩萬元；新設托兒設施，如幼兒園、職場互助教保服務中心或托嬰中心等，最高補助五百萬元；已設置托兒設施之事業單位，如有改善或更新需求，亦可申請經費補助，每年最高補助五十萬元。

另，針對受僱者子女送托於托兒服務機構，且雇主有提供托兒津貼，或雇主辦理居家式托育服務者，每年最高可補助六十萬元；不分事業單位規模，只要雇主願意支持員工子女照顧需求都可提出補助申請，政府將依規定提供相應的補助支持。

勞工局長王鑫基表示，事業單位辦理企業托兒，能夠協助員工在家庭與職場之間取得平衡，可以吸引、留任優秀人才，也有助提升企業形象，勞工局將持續鼓勵並輔導事業單位設置哺（集）乳室及托兒設施，或提供托兒措施，有相關問題可洽詢勞工局勞安福利科周小姐。