企業拚留才！近6成明年調薪創4年新高 平均調幅4.1%





2025年是動盪的一年，整體大環境的改變，像是對美關稅、地緣政治風險升高、產業面臨轉型等影響，這些變動是否影響到企業的調薪意願呢？根據1111人力銀行調查指出，僅有26.7%的企業認了景氣不明，將暫緩調薪。59.8%受訪企業明年Q1依舊有調薪計畫，較去年大幅成長7.3%也創下2022年以來新高。其中近4成(39.4%)將採取全面調薪，一次拉高員工整體薪資。平均調幅為4.1%，較去年持平。

至於調薪幅度較高的職務則為：業務貿易/客服門市、維修加工/操作技術及管理幕僚/人事行政。而企業調薪主要考量則包括：企業營運狀況45%、個人工作績效45%、年資13.9%、留住優秀人才10.9%以及專業能力9.9%。曾仲葳表示，調查發現，企業在留才策略上，除薪資調整外，仍大量搭配績效獎金、年終獎金、員工旅遊與提供優於勞基法的休假像是生日假、免補班等方式，來提高員工留任意願。

廣告 廣告

值得注意的是，跟去年同期的數據相比，企業在第一季開缺徵才的比例從57%下修到44%，願意調薪的企業比例卻逆勢攀升，呈現「徵才降溫、加薪升溫」的反向走勢。這也顯示企業對2026年景氣並非全面悲觀，而是轉向「控管成本、精準用人」的策略思維。企業不再追求大量擴編，而是聚焦在「關鍵職務補位」與「留住即戰力人才」。

一之軒永續長廖珮綺指出，調薪一直是我們年度人力資源策略之一，視公司整體營運表現、市場行情及員工貢獻來評估。2026年，我們預計將維持或優於去年的調薪幅度（去年平均約3-6%），特別針對表現優異的員工提供額外獎勵。具體計劃將在第一季內部與各處主管確認，並適當調整。我們相信合理的薪酬是留才的基礎，會持續監測通膨與產業趨勢，確保員工與公司共同成長。對明年的景氣，我們持謹慎樂觀態度。雖然全球經濟仍有不確定因素，如原物料供應鏈變動與地緣氣候影響，但臺灣內需市場與數位轉型趨勢將帶來正面動能。公司將聚焦優植蔬食核心業務推動，持續門市服務體驗最佳化與線上服務，希望營收成長5-10%。

曾仲葳分析，這樣的變化，反映出企業對新增人力編制態度趨於審慎，但同時也深刻體會到，一旦核心員工流失，所衍生的招募、訓練與磨合成本，往往成為企業隱形支出，因此寧可選擇透過調薪、獎金與福利強化，來降低人員流動率。尤其在專業技術職、資深員工與關鍵營運角色上，更傾向「把人留住」，而非重新到市場上競逐有限的人才。

至於明年元月起，每月最低工資將調升至29,500元、時薪196元，是否影響民間企業的調薪腳步呢?根據調查顯示，僅34%坦言成本增加影響調薪幅度，另外65.5%則表示公司加薪政策續行不受影響。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，2026年企業面臨的關鍵課題，不只是「要不要加薪、要不要徵才」，而是如何在有限資源下，找到真正能與企業共同成長的人才；對求職者而言，與其頻繁轉職，不如盤點自身技能是否能與產業趨勢接軌，累積長期競爭力。為協助求職者在高度競爭的市場中更有效率地找到合適職缺，1111 人力銀行已全面升級「AI 小精靈」功能，透過AI分析個人履歷背景、技能條件與職涯偏好，即時推薦更精準職缺，同時提供履歷優化與職涯建議，協助求職者在年後轉職高峰中，少走冤枉路、提高媒合成功率。

張篆楷表示，1111 人力銀行將持續透過大數據分析、AI 工具與企業調查，協助企業與人才精準媒合，並於 2026年推出多項徵才與轉職活動，為年後就業市場注入新動能。

（封面圖／1111 人力銀行提供）

更多東森財經新聞報導



勞動部發錢了！ 最高可領6萬元 申請資格、方式一次看

2026事業運搶先看！ 屬蛇要防小人 屬鼠不宜轉工創業

藍領富豪興起！ 會計高材生棄白領 轉行當水電工「薪資3倍跳」