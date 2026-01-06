企業挹注高雄42學校 黃柏霖認有利於永續發展
記者吳文欽／高雄報導
高雄市議會六日舉辦「高雄市42學校設立可行性評估」公聽會，由黃柏霖議員主持，與會學者認為市府可以提供場地，鼓勵企業發揮社會責任進行投資，培養人才，使學校具財務永續性。
黃柏霖議員表示，School 42現已在廿九國建立五十二個分校，學生從這裡結業也等同具碩士能力。高雄正值產業轉型，其切合高雄市5G AIoT發展趨勢。
黃柏霖指出，在營運初期需要大學、企業及政府的資金支持，以及公部門的有計畫性經營及行政協助，其中關於教育基地場域，啟動資金，訓練模式與現有系統及產業結合，其實施細節及營運模式都值得進一步探討。
黃柏霖說，未來數位發展部和市政府之間有機會建立更緊密的合作關係，並且強調擴大企業參與的重要性。企業不僅能提供資金，更能連結未來人才需求，使整體企劃更具實質效益及永續性。
經發局表示，42學校的設立對企業求才有很大的助益，期待企業出錢出力，以出題的方式讓學員研發並銜接企業工作，如此可滿足企業需求和適才適所。十二月初數發部看了香蕉碼頭、空大等場域，市府建議位於駁二附近的棧六庫有六百坪的空間也相當適合。
勞工局則表示，42學校也可以成為訓練單位，不僅可用於在職訓練，也可納入中央產業人才投資方案，協助在職員工培養第二專長並提升核心能力，參訓者能獲得部分學費補助，有助於資金籌措並促進公部門資源的整合與運用。
樹德科技大學資訊管理系溫嘉榮特聘教授表示，高雄目前已是全球二奈米以上生產基地並持續擴建廠房，未來將朝向一點四奈米量產。高雄在硬體領域優勢明顯，但軟體人才培育尚需加強。
