企業捐地、竹縣府撥用縣有地 新埔鎮清水、照門2里自來水延管有望

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮清水和照門2里儘管早有自來水延管規劃案，但卻從「盤古開天」以來始終沒自來水可用！國民黨立委徐欣瑩日前做跨部門協調，並促成國碩集團無償捐地，縣府也配合將撥用鄰近的縣有地，一起給台灣自來水公司3區處蓋配水池，終於突破當地延管工程缺配水池用地、高額加壓成本的2大難題，使當地自來水延管終於有望啟動。

徐欣瑩說，清水和照門的地勢起伏高，居民想要有自來水可用，沿途就須多設加壓站，這會抬高整體工程成本，就是後續的動力費、維管費也相對較多。所以始終只能用地下水，但近年又因極端氣候造成地下水位不穩，颱風豪雨過境水質還會變得混濁而難以飲用。

台水公司副總經理武經文說，清水里的延管條件亟需1座配水池，若能覓得適當土地興設，採重力流供水，才能大幅降低延管成本，因此適合的配水池用地就成了啟動延管工程的關鍵。

徐欣瑩說，與會的國碩科技工業(股)公司董事長陳繼明決定展現企業的社會責任，當場決定無償捐出該公司位於汶水坑段、海拔高度264公尺的土地以蓋配水池，而前述海拔位置正是水公司期待實現重力流供水的最佳處所。縣府產業發展處隨後也允諾會配合撥用毗鄰縣有地，以確保配水池的容量符合台水公司規劃新建的規格。

徐欣瑩說，台水公司計畫前述配水池蓋好後，清水和照門的自來水延管工程可從海拔264公尺的清水里配水池，一路接管到海拔只剩下106公尺的照門里，工程將分3期執行，總經費1.3億元，預計能造福189戶家庭。

