企業捐贈全新嬰兒車與輪椅 讓民眾遊賞2026嘉義燈會更安心

仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻、中華高滲透水冷光照護協會、辜公亮文教基金會及方亮公司捐100台嬰兒推車及50台輪椅，由縣府社會局張翠瑤局長代表受贈。（圖/記者陳惲朋攝）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻今（5）日偕同社團法人中華高滲透水冷光照護協會、財團法人辜公亮文教基金會及方亮股份有限公司等到嘉義縣政府社會局捐贈100台全新嬰兒推車及50台全新輪椅，將於3/3日到3/15日於嘉義縣政府前廣場舉行的2026台灣燈會時，提供育兒家庭及長者、身心障礙者借用，讓更多看燈會民眾得以安心參與。由縣府社會局張翠瑤局長代表受贈。

張翠瑤局長指出，感謝中華高滲透水冷光照護協會、辜公亮文教基金會、方亮公司聯合捐贈我們輪椅50台，及仁義湖岸大飯店的蔡惠櫻董事長捐贈嬰兒車100台，我們將運用在2026台灣燈會，提供給我們的嬰兒及老人、身障朋友來觀賞燈會時使用，後續我們會再結合兒少機構及身障機構、脆弱家庭給予協助。再次感謝協會及蔡董事長能公私協力，捐贈提供輪椅及嬰兒車，協助需要的人。

廣告 廣告

蔡惠櫻董事長表示，2026台灣燈會在張翠瑤社會局長細心的考慮下，顧慮到所有的遊客來看燈會，有些都有帶小朋友及身心障礙的家屬，給他們在旅遊上的方便，所以我們就共同捐贈輪椅及嬰兒車，希望這次2026年的台灣燈會可以圓滿的完成，讓旅客來到我們嘉義可以賓至如歸，更可以發現我們嘉義美麗的平原及美麗的大阿里山地區。