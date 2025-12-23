企業捐贈新竹臺大分院心臟超音波設備 共同守護民眾健康

廣閎科技公司、微矽電子公司、矽格公司及旺矽科技公司等四家捐贈企業董事長、總經理偕同團隊成員，與新竹臺大分院團隊。





新竹臺大分院23日舉行「四企聚善．共成好心—高階心臟超音波設備感謝捐贈儀式」，四家在地科技企業以實際行動支持醫療照護量能提升，捐贈高階心臟超音波設備，協助院方強化臨床服務品質。出席企業包含矽格股份有限公司黃興陽董事長、旺矽科技股份有限公司郭遠明總經理、廣閎科技股份有限公司林明璋董事長、微矽電子股份有限公司張秉堂董事長，共同展現企業投入公益、關懷在地健康的行動力。

新竹臺大分院洪冠予院長表示，感謝四家企業攜手投入、聯合捐贈心臟超音波設備，支持臨床第一線照護需求。傳統心臟超音波檢查在實際操作上，切面辨識與量測多仰賴醫師手動調整與經驗判讀，流程相對耗時；此次受贈的新型心臟超音波設備導入人工智慧圖形識別功能，可依即時影像自動判別二腔室、三腔室等標準切面，並協助標示量測位置與分析範圍，減少人工反覆調整。實際應用顯示，心臟功能量測流程可節省約50%的操作時間，讓醫療團隊在有限時間內完成更完整的評估，對提升檢查效率與臨床決策即時性具有實質助益，也讓企業的善意能直接轉化為病人照護品質的提升。

廣告 廣告

矽格股份有限公司黃興陽董事長表示，企業長期深耕新竹科技產業，更關心在地民眾的健康需求。醫療是社會最重要的基礎建設之一，能以實際行動支持醫院提升照護量能，是企業落實 ESG 的重要實踐。黃興陽董事長期待透過這次捐贈，協助醫療團隊發揮更大專業價值，讓更多病人受益。

旺矽科技公司郭遠明總經理表示，健康是產業永續發展的重要基礎，也是企業最珍視的資產。旺矽科技重視員工與家庭的健康福祉，也看見醫療團隊在臨床服務上的持續精進。郭遠明總經理指出，企業與醫院攜手合作，能讓醫療資源發揮更大效益，這次參與捐贈是企業回饋社會的重要行動。

廣閎科技股份有限公司林明璋董事長表示，科技產業的發展與城市健康密不可分。企業在追求成長的同時，也應承擔社會責任。支持醫療設備升級，是守護市民健康的重要方式，能與多家企業共同投入公益，別具意義。

微矽電子股份有限公司張秉堂董事長表示，新竹是科技城市，也是許多家庭生活的地方。企業能以能力回饋社會，是一種責任，也是一份榮幸。看到醫療團隊長期守護病人健康，企業願意成為堅實後盾，支持醫院持續提升醫療照護品質。

活動中，新竹臺大分院心臟內科李志國主任進行「高階心臟超音波設備臨床應用與展望」專題簡報，分享設備在臨床診斷、介入治療及照護評估上的應用經驗。李志國主任指出，該設備在臨床上被視為心導管相關治療的重要「眼睛」，可即時呈現心臟結構與血流影像，協助醫師進行判斷與操作，提升臨床處置過程中的安全性。該設備不僅應用於心臟相關檢查，在周邊血管檢查與評估上亦具實用價值。

更多新聞推薦

● 向監院提彈劾 藍白控卓榮泰擴權獨裁、踐踏憲法