企業捐贈產業級模擬軟體 助高科大培育即戰力人才

高雄科技大學導入產業級模擬技術，讓學生在學期間就可以提前了解真實的工程挑戰，縮短學用落差，培育即戰力的產業人才。

為強化臺灣工程教育與產業應用的實質接軌，高科大攜手勢流科技及臺灣西門子軟體工業，協助學校培育具備即戰力的工程與模擬專業人才。高科大吳忠信校長表示，透過西門子Simcenter軟體導入，學校得以進一步深化在機械、熱流與多物理場分析上的教學能量，讓學生在學期間即可熟悉產業主流工具與工程流程，為未來進入職場或參與產學合作計畫做好充分準備。

廣告 廣告

臺灣西門子軟體工業董事長陳晧璋表示，透過產業級模擬技術導入校園，將能協助學生提前理解真實工程挑戰，縮短學用落差，也為台灣CAE產業奠定更穩固的人才基礎。

勢流科技總經理陳忠懋則指出，此次促成技術合作，正是希望讓產業成熟的工具與方法，能更早進入校園，成為學生學習與實作的一部分。