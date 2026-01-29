企業捐50萬唾液快篩劑 助攻新北警重拳打擊毒駕

毒品唾液快篩試劑。資料照



新海瓦斯股份有限公司、新瓦投資股份有限公司攜手捐贈價值新臺幣 50 萬元「毒品唾液快篩試劑」；警局長方仰寧於致詞時感性表示，這份來自民間的溫暖支持，不僅是執法上的利器，更是對基層同仁最實質的鼓勵。

以往第一線員警攔查毒駕時，辨識難度高且耗時；此次獲贈價值新臺幣 50 萬元「毒品唾液快篩試劑」能讓員警在執行路檢攔查時，即時進行初步篩檢，大幅提升警方取締毒駕的執法能量與精準度，縮短現場等待檢驗的時間，並移置保管車輛達到人車分離的效果，有效防止潛在事故發生。

廣告 廣告

新北警統計114年9月5日至12月31日共查獲毒駕件數1,220件，呼籲《道路交通管理處罰條例》第35條規定，駕駛人經唾液快篩呈毒品陽性者，將處新臺幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年至2年。

此外，若駕駛人拒絕接受快篩，將處18萬元罰鍰並吊銷駕照，同時仍將依刑事程序採尿送驗，不因拒測而免除法律責任。

新北市警察局方仰寧局長、刑事警察大隊大隊長黃國師、新瓦投資楊朝凱總經理、新海瓦斯伍啟豪總經理及新瓦投資蕭中維經理共同合影留念。新北市警察局刑大提供

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

馬祖大橋「經費390多億、每天幾百人用」 張景森轟：已超越史詩級荒謬