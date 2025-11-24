企業排球聯賽雲林開打 張麗善縣長歡迎雲林美津濃男子排球隊回主場

縣長張麗善至縣立體育館為雲林美津濃球員加油。(記者劉春生攝)

企業排球聯賽邁入第二十一年，今年雲林美津濃主場自十一月二十二日起於雲林縣立體育館展開，二十三日下午雲林美津濃迎戰臺中獅子王，縣長張麗善親赴現場為球員加油，期望藉由企業聯賽的熱度，延續一一四年全國運後的運動風潮，並進一步帶動雲林在地排球風氣。

此季參賽隊伍陣容堅強，包括雲林美津濃、高雄台電、義力營造、新北中纖、桃園臺灣產險、臺北國北獅、屏東台電、臺中獅子王、臺北鯨華等球隊，接連在雲林登場，為球迷帶來最精彩的排球競技。

縣長張麗善致詞時表示，雲林縣在排球的推展上，一向不遺餘力，很榮幸能與美津濃男子排球隊冠名合作，今年已經邁入第七年，「雲林美津濃」的名號也成功打響，在企業聯賽中培育許多優秀選手並屢創佳績，讓全台都看見雲林對體育發展的重視。

張麗善縣長說，縣府編列經費聘用專任運動教練，目前已配置九位排球專任教練，落實縣內排球札根計畫，雲林排球協會與選手們也都非常用心、努力，期盼雲林美津濃能在主場展現實力，拿下亮眼成績，預祝比賽順利、旗開得勝。

教育處長邱孝文補充，雲林縣的排球無論男女隊伍，從國小、國中、高中到大學與企業都有良好的銜接，參賽的選手，很多都是從國小一路培養上來，縣府也在校園安排專任運動教練，持續培育優秀人才，所以雲林在各級排球賽事中的表現一向突出，在全國有舉足輕重的地位，也因此受到排協高度重視，許多大型比賽都選擇在雲林舉辦。

邱處長表示，今年適逢一一四年全國運動會在雲林舉行，縣府除在北辰國小新建一座符合國際標準的排球館，也全面整修體育館，設備、燈光與空調均獲選手與教練一致好評，未來雲林將以最好的設備，持續培育更多優秀選手，期望更多雲林選手在國內外賽場上為國家、也為雲林爭光。