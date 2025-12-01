企業搶投入！自然碳匯媒合平台成果增 林保署推「公私協力」新典範

農業部林業及自然保育署民國113年4月推出「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」，以企業永續發展需求為導向，結合在地社區參與，呼應國家淨零排放政策與國際生物多樣性保育趨勢。（圖／林保署）

農業部林業及自然保育署民國113年4月推出「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」，以企業永續發展需求為導向，結合在地社區參與，呼應國家淨零排放政策與國際生物多樣性保育趨勢，自首批成功媒合11件專案後，114年再新增14件合作成果，累計促成25件專案、22家企業共同投入。

林業保育署於今（1）舉辦的成果發表會上說明，氣候變遷與生物多樣性流失正對環境與經濟造成深遠影響，媒合平台的設立，目的在結合企業資源與地方力量，推動「森林碳匯」、「生物多樣性保育」、「山村振興」等行動，展現「公私協力、地方參與、成果共創」的治理新典範。

林業保育署署長林華慶指出，平台依ESG精神規劃「自然環境」（E）與「林業社會文化」（S）兩大類別，歷經一年多，推出74件專案，另有12件企業自提案，共成功媒合25件，專案類型有自然碳匯、生物多樣性、林業文化及山林文化四大面向，涵蓋造林、加強森林經營、竹林經營、野生物保育、棲地營造、環境友善產業發展、林業文化資源保存或活用、傳統山林智識重建及應用、山林開放社會服務發展等9種類型，展現多元參與成果。

林業保育署表示，今年有11家新企業加入媒合平台，包含台塑石化攜手地方社區復育濁水溪口1805號區外保安林，減緩揚塵、改善地方環境；日月光環保永續基金會推動大雪山林道復舊造林，以原生樹種加速林相恢復，而企業也以科技導入保育創新，推動在地共學與導覽能量，例如東元電機整合「山海圳國家綠道」數位資訊，透過LINE平台提供智能旅遊與步道導覽服務，讓綠色體驗更貼近生活。

林業保育署強調，未來將持續深化自然碳匯與生物多樣性專案媒合機制，推動「以自然為本」的解方，擴大民間參與與跨域協作，讓企業、社區與原住民族攜手實踐永續林業、生態台灣願景，實現淨零與生物多樣性共榮的永續發展目標。

