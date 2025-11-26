企業搶進投資！ 台中工廠登記家數、新登記工廠均六都第一
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中工廠登記家數達1.9萬家、新登記工廠996家，雙雙奪下六都第一，展現企業用行動力挺台中、持續加碼投資的強大吸引力。台中市政府經發局表示，市府在工廠登記、審查與便民服務方面全面升級，設置單一窗口、透明化流程與進度控管，加速行政效率；經發局長張峯源更多次率隊走訪企業，主動掌握產業需求，推動工商發展更穩健。另於執行工廠管理及輔導業務也獲中央肯定，連續5年榮獲經濟部「甲等」評比。
經發局說明，在輔導未登記工廠方面，受理的7,909件改善計畫已全部審查完畢，目前核准5,132件、核定率超過七成，並建置「台中市未登記工廠管理及輔導系統」，讓業者能線上查進度、繳費、下載核定本，再搭配改善通知書、家教班、懶人包、YouTube教學影片等多元輔導工具。截至目前，在非都市計畫區已有39家成功核准變更為特定目的事業用地，提升工廠合法化進程。
此外，工廠家數與投資動能也同步上升，今年10月台中工廠登記（含特定工廠）達19,412家、六都第一，超越新北市；今年1至10月新登記工廠996家，仍是六都之冠，展現企業以行動力證明「台中好投資」。市府也強化資料管理，包含按時報送工廠登記異動資料、建立「一廠一卷」制度、工廠校正後歇業工廠整批公告廢止等，確保工廠資料完整正確，且即時更新。
經發局指出，台中積極推動綠能與公安，累計113年台中市工廠設置屋頂型太陽光電，取得同意備案面積逾243萬平方公尺，裝置容量達47.8萬瓩；核准設備登記面積逾192萬平方公尺，裝置容量突破35.4萬瓩。在公安管理上，市府辦理高風險群工廠查核、區域聯防組織、輔導危險物品申報及投保公共意外責任險，以及跨局處聯合檢查等，從制度、宣導到演練全面強化應變能量。未來也將持續落實「輔導與執法並進」，協助工廠合法經營、推動產業永續，打造企業最信賴的投資城市。
