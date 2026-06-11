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企業攜手八家合作團體 以藝術、教育串起世代共學（記者王芓諭攝）

參與Dream Big元大公益圓夢計劃的八家合作團體進行成果發表（記者王芓諭攝）

參與Dream Big元大公益圓夢計劃的八家合作團體進行成果發表（記者王芓諭攝）

第九屆「Dream Big元大公益圓夢計劃」歷時10個月的圓夢旅程，在今天（11日）舉行成果發表會，由元大金控暨元大文教基金會攜手8家合作團體，一同分享以藝術、教育與陪伴串起世代共學的力量。

元大文教基金會執行長鍾秀玲表示，教育公益沒有年齡限制，不論大朋友還是小朋友，都希望他們可以充分表達自己的想法，並獲得適當資源成就自己，這次的計畫邀請到圓夢團體的大朋友、小朋友，跟著元大一起，不畏懼艱難，跨越山海，將一個個看似遙不可及的夢想，透過實際上的行動，進而來改變自己、改變社會的影響力。

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其中財團法人蒲公英希望基金會執行長李愛蓮表示，基金會以陪伴為核心，讓偏鄉孩子在自然與學習中培養自信與行動力，包含紅包理財夢想，透過桌遊讓孩子了解怎麼運用他們的紅包，如何運用金錢，教導孩子們理財觀念。另外還有手摘芳香萬壽菊，製作茶包並回饋公益，想要藉由這個採摘，讓很多幫助他們走出來的人、支持他們的人來回饋他們。

另外，社團法人台灣樂作創益協會長期致力於服務身心障礙者、失智長輩與弱勢兒少，透過「Dream Big元大公益圓夢計劃的支持，讓小作所得以穩定運作，行政督導陳正評表示，讓小作所的空間跟設備有所提升，透過這個計劃可以幫助更多身心障礙者，在這裡接受協會的照顧，元大志工走進據點，陪伴樂兒進行藝術手作等課程，並深入參與其學習歷程。