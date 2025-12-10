企業攜手專業團隊做公益 惠明教養院感謝寶山雍盛與定家地政士事務所善心相挺

【警政時報 江雁武／台中報導】為支持視障與多重障礙者的長期照護需求，寶山雍盛股份有限公司董事長蔡佳欣於 114 年 12 月 9 日偕同定家地政士事務所所長張宛欣前往台中惠明教養院，舉行公益捐贈活動。此次捐款旨在協助改善院生的生活與照護品質，活動現場溫馨動人，展現企業與專業服務團隊共同投入公益的愛心力量。

寶山雍盛攜手定家地政士事務所送暖，捐助惠明教養院助視多障院生安心生活。(圖／記者澄石翻攝)

惠明教養院長期陪伴視覺障礙及多重障礙者，目前院內共有 94 名年齡介於 25 至 63 歲的院生，其中包含許多重度及極重度障礙，需要全天候照護。院方表示，由於醫療費用、人力支出及生活物資需求龐大，每年固定開銷相當可觀。面對社福資源有限的現況，外界的捐助成為支持院務穩定運作、改善學員生活環境的重要力量。

廣告 廣告

寶山雍盛董事長、同時也是寶山生醫及雍華閣珠寶創辦人的蔡佳欣女士表示，此次能親赴教養院捐贈，是將企業社會責任落實於行動的重要一步。「看到院生們在專業團隊的照護下安心生活，我們非常感動。身為企業，我們不只追求營運成長，更願意回饋社會，盡一份力量改善弱勢族群的生活條件。希望這次拋磚引玉，帶動更多企業伙伴一起加入公益循環。」

定家地政士事務所長張宛欣也分享參與公益的初衷。她表示：「公益不在大小，而在願意付出。惠明教養院長年承擔照護視多重障礙者的艱鉅使命，這不是一般人能輕易想像的壓力與責任。若我們的捐助能讓院方減輕一些負擔，就是最有意義的事。也希望更多社會大眾看見這群孩子需要被支持的地方。」

歲末最暖愛心行動，寶山雍盛與定家地政士事務所捐助惠明教養院。(圖／記者澄石翻攝)

惠明教養院院長甘淑娟代表全院表達感謝。她指出，院方不僅需要應付教育與生活照護支出，更有醫療輔具、治療課程等各式花費，任何善心捐款對院生而言，都是穩定生活的後盾。「非常感謝寶山雍盛與定家地政士事務所的即時幫助。每一分善意都能讓孩子們感受到被支持、被看見，也讓我們有更多力量繼續守護他們。」

在簡短溫馨的捐贈儀式中，雙方與院方代表交流院生生活現況、了解照護需求，也親自探訪院內環境。從自立生活課程、日常護理到職能訓練，教養院團隊長年投入大量人力與心力，讓每位院生都能在安全、穩定與有尊嚴的環境中成長。

此次寶山雍盛與定家地政士事務所的公益行動，不僅提供教養院實質資源，也再次傳遞企業投入公益的正向力量。捐款活動雖已結束，但兩單位皆表示，未來仍會持續關注社福議題，期待透過長期支持讓更多弱勢族群獲得持續照顧。

企業力挺弱勢！蔡佳欣(左四)及張宛欣(右四)共同投入公益，落實企業社會責任行動的重要一步。(圖／記者澄石翻攝)

在年末之際，這份善意帶來的不僅是一筆捐款，更是一份溫暖與希望，提醒社會大眾：只要願意付出，每個人都能成為支持弱勢的力量來源。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光