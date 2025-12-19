企業攜手校友捐30台光學顯微鏡 嘉大獸醫學系教學資源再升級

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為提升嘉義大學獸醫學系教學設備與學習環境，培育兼具專業素養與社會責任感的獸醫人才，永鴻國際生技股份有限公司鍾威凱董事長、台灣維克法蘭斯股份有限公司動物保健處廖一名處長，攜手社團法人台灣嘉義大學獸醫校友會朱明泉理事長，12月19日在獸醫學系系館舉行光學顯微鏡捐贈儀式，共同捐贈30台光學顯微鏡，展現企業與校友長期支持高等教育與專業人才培育的具體行動。

光學顯微鏡是獸醫專業教育中不可或缺的重要教學設備，從基礎課程到臨床實習，皆扮演學生探索微觀世界、培養專業能力的關鍵角色。嘉義大學獸醫學系課程涵蓋生理學、細菌學、寄生蟲學、組織學、病理學及臨床診療實習等，透過顯微觀察訓練，學生得以奠定紮實的科學基礎，為未來臨床診斷與研究發展做好準備。

廣告 廣告

此次捐贈之顯微鏡設備，將有效提升獸醫學系實驗與實習課程的教學品質。學生在實作過程中可獲得更清晰、精準的觀察影像，有助於理解細胞結構、病原微生物及組織病變，深化專業知識與實務操作能力。同時，設備數量的充實，也讓更多學生能同步參與實驗操作，提升教學效率與課堂互動。

本次捐贈行動亦彰顯產學合作與校友回饋的正向價值。企業與校友透過資源挹注，支持大學教育與研究發展，不僅強化學校與產業間的連結，也讓學生在學習過程中感受到社會關懷與責任，進一步激勵其未來投身動物醫療與公共服務領域。

嘉大林翰謙校長表示，光學顯微鏡的捐贈不僅是教學設備的補強，更是一項深具長遠影響的教育投資。獸醫學系將善用相關資源，持續培育兼具專業素養與社會責任感的獸醫人才，為臺灣動物健康與醫療發展注入堅實力量。

圖：為提升嘉義大學獸醫學系教學設備與學習環境，培育兼具專業素養與社會責任感的獸醫人才，企業攜手校友捐贈30台光學顯微鏡，嘉大獸醫學系教學資源再升級。（記者吳瑞興翻攝）