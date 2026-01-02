企業攜手校園 支持明廉國小哈客合唱團發光

為鼓勵明廉國小客語合唱團持續發展，良有營造公司捐贈新臺幣一萬元，支持明廉國小「小哈客合唱團」推展藝文教育。在明廉國小舉行捐贈儀式，由花蓮市長魏嘉彥代表董事長蔡耀德、副董事長蔡進龍出席致贈，展現企業攜手校園、關懷教育的用心（見圖）。

魏嘉彥市長表示，感謝良有營造公司以實際行動支持校園合唱團發展，讓孩子們能在完善的資源下專心學習、盡情發揮所長。他也期勉小哈客合唱團團員持續努力，在各項表演及全國性賽事中展現亮眼成果，持續為花蓮爭取榮光。

明廉國小哈客合唱團長年代表花蓮縣參加全國鄉土歌謠比賽，屢獲優等佳績，並於113年榮獲全國中小學客家藝文競賽第一名。合唱團在教師細心指導下，透過精心選曲與紮實訓練，讓學生在歌唱中學習客語、認識客家文化，同時培養團隊合作精神。

明廉國小校長黃寶賢表示，小哈客合唱團匯聚許多對音樂與客語充滿熱忱的孩子，學習過程中不僅提升歌唱能力，也逐步建立對客家文化的認同。感謝良有營造的善心捐助，學校將妥善運用相關資源，持續扶植孩子們站上全國舞台。

魏市長強調，小哈客合唱團的亮眼表現，來自孩子們的努力與老師們的用心付出，也有賴民間企業的支持。花蓮市公所未來將持續結合民間力量，共同打造優質的學習環境，培育更多具文化底蘊與自信的花蓮孩子。