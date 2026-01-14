企業攜手運動員 運動部感恩會促進體育資源投入

感恩會邀請受贈運動員分享自身投入訓練的歷程。左起：吳亮昀、羅佩琳、陳致傑、陳歆雅與新光三越百貨股份有限公司謝英明永續長(中)。(運動部提供)

感恩會現場企業、運動員及團隊互相交流分享。左起：臺北市萬華區東園小學棒球隊的賴敏男教練、歐立達股份有限公司陳逸弘董事長、駱政宇教練。(運動部提供)

「體育運動企業捐贈感恩會」全體合影。(運動部提供)

左起：中華帕拉林匹克總會唐碧穗組長、中華民國體育運動總會黃明副秘書長、運動部黃啟煌政務次長、中華奧林匹克委員會曾文宏副秘書長、中華民國大專院校體育總會余清芳秘書長、運動部產業及科技司王詔民司長共同啟動感恩儀式。(運動部提供)

為感謝各界長期以實際行動支持運動發展，運動部持續以多元方式向支持運動員的夥伴表達謝意。除設立「運動推手獎」外，昨天（13日）也舉辦「體育運動企業捐贈感恩會」，由運動部黃啟煌政務次長出席，邀集持續投入資源、以多元方式支持運動員培育的企業齊聚一堂，向所有支持運動的力量致上誠摯感謝，並促進企業與運動界交流。

運動部黃啟煌政務次長表示，體育運動的發展除政府持續投入資源外，更需要企業長期支持與民間力量共同參與。政府透過相關政策與節稅機制，鼓勵企業投入體育運動發展，讓選手能安心投入訓練與競賽，並期盼透過企業、政府與運動員攜手合作，推動我國體育運動穩健發展。

此外，感恩會也規劃公益義賣活動，採「企業捐贈、禮品回饋」方式進行，募得款項將全數捐助給運動員與運動團隊，展現企業以實際行動支持運動發展，並進一步擴大公益影響。

運動部表示，未來將持續透過感恩會等活動，強化企業與運動界的交流及夥伴關係，推動臺灣體育運動長期、穩定發展；同時也邀請企業及民眾多加善用「體育運動捐贈媒合平臺」，平臺涵蓋從基層培訓到亞、奧運國手運動員與團隊，鼓勵各界以實際行動支持臺灣運動發展。