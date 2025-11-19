企業攜手高市圖深耕美濃 跨界凝聚「閱讀×藝術×公益」文化能量

高雄市立圖書館今年在美濃推動閱讀與城市書展活動期間，成功串聯多家企業與文化團隊，共同打造出結合「閱讀、藝術、公益」的跨界合作模式。義利捷國際貿易、義達國際貿易、樂高台灣、FOCASA馬戲團、拉縴人文化藝術基金會、仁寶電腦及帕莎蒂娜國際等團隊長期投入偏鄉閱讀環境提升，為美濃在地文化永續注入關鍵能量。

↑圖說：FOCASA馬戲團與拉縴人歌手和美濃鄉親大合照，歡慶美濃分館開館十週年。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高雄市文化局長王文翠表示，城市藝文的推動離不開企業的支持與社會責任的實踐。她強調，企業投入偏鄉閱讀不僅補足文化資源落差，也讓孩子們得以在更完善的環境中學習與成長，並強化公部門推動文化與閱讀服務的廣度與深度，使城市文化發展更均衡。

↑圖說：美濃分館開館十週年，特舉辦「感恩揭牌儀式」。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖館長李金鴦指出，圖書館近年推動的「偏鄉ESG閱讀公益專案」在企業協作下持續深化。今年仁寶協助美濃分館打造「客家文學小站專區」，並開辦文化體驗課程，讓偏鄉學童以更多元的方式走進閱讀，也走進自己的文化；帕莎蒂娜則在行動書車巡迴時提供點心，為偏鄉孩子帶來實際陪伴與溫暖，成為閱讀旅程中的小小力量。

↑圖說：樂高®台灣亦捐贈價值超過千元的積木盒組支持館慶，提升偏鄉學童參與閱讀活動的動機。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

今年的高雄城市書展更展現公私協力的文化成果。義利捷董事長鍾景雲與李美青伉儷承續父親鍾兆銘校長的教育理念，長期支持美濃分館營運與公益計畫。今年適逢分館十週年，更特別舉行「感恩揭牌儀式」，讓跨世代善行持續在地方發光。樂高台灣則捐贈超過30組積木盒組，增添孩子參與書展與館慶的動力；FOCASA馬戲團與拉縴人文化藝術基金會亦以專業演出跨界響應，將藝術與音樂帶進閱讀場域，以視覺與聲音共同慶祝美濃分館的十歲生日。

↑圖說：仁寶電腦協助美濃分館建置「客家文學小站專區」，並推動文化體驗課程。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖表示，企業與文化團體的投入象徵民間與公共文化攜手同行，為偏鄉注入源源不絕的文化動能。未來，高市圖將持續擴大跨界合作，推出更多兼具文化深度與社會價值的閱讀行動，讓美濃以及更多南台灣偏鄉在閱讀中看見希望，也讓閱讀的光亮在城市與鄉間持續延伸。

