企業攜手點亮惡地星光 左鎮燈會集結民間力量共築地方文化風景

「即將成真火舞團」將於左鎮燈會期間的2月28日在左鎮國小演出。（即將成真火舞團提供）

記者黃文記／左鎮報導

左鎮區即將迎來年度重要文化盛事—左鎮燈會，今年燈會在策展規模、藝術層次與社區參與面向上持續深化，也獲得多位在地與跨域企業、團體的實質支持，展現民間力量攜手地方文化的溫暖能量。

策展團隊菜寮溪產業觀光協會表示，左鎮燈會並非單一活動，而是一場結合地方工藝、藝術創作、文化記憶與公共空間的集體行動。能夠一步步走到現在，除了社區夥伴長期投入外，更仰賴企業與社會團體的信任與行動支持。

這屆燈會將於一月三十一日登場，獲得多位企業與團體主動響應，首先響應的是左鎮子弟亨達模具公司董事長黃清樹，他號召偉田公司董事長劉福田、偉群實業董事長蔡勇村及惠丞建設董事長簡廷恩共襄盛舉，以實際行動支持地方文化發展；另一位左鎮子弟國際獅子會300 E-5區第七專區主席郭清進在為燈會盡一份心力的同時，也邀集社區人士共同投入，為地方注入更多公共關懷的力量。

在亨達模具公司董事長黃清樹全力贊助下，驚豔全台的台灣首屆國際火舞藝術節《火神祭》的演出團隊「即將成真火舞團」將於左鎮燈會期間的二月二十八日在左鎮國小演出。透過光影與肢體，為左鎮夜空增添震撼而富含象徵性的視覺語言；燈光與音響等專業技術資源的投入，也讓整體展演品質得以全面提升，使藝術得以被完整呈現！

左鎮區長李燿州指出，這些支持並非單向的「贊助關係」，而是一種對地方價值的認同並同行。企業不只是提供資源，更是左鎮文化風景的一部分；期盼透過這樣的合作模式，讓更多人看見地方文化的可能性，一起為左鎮點亮屬於這片惡地的星光。