企業攜手1919食物銀行募集愛心年菜 募集12,574組助弱勢家庭溫暖圍爐

▲物價高漲下的溫飽支撐，1919 愛心年菜陪弱勢安心圍爐。（圖：基督教救助協會提供）

面對物價高漲與外食費長期攀升，基督教救助協會「1919食物銀行」於去年11~12月攜手7-ELEVEN、王品集團、娘家廚房、台畜與祥貿整合行銷等企業夥伴，共同發起「愛心年菜認購計畫」。期間總共募集12,574組年菜，協助弱勢家庭在年節前能安心圍爐。1919食物銀行表示，在高物價與薪資成長未能同步的環境下，企業的即時投入，成為撐住弱勢家庭基本生活的重要力量，也讓「吃飽過年」不再只是奢望。

根據主計總處今年1月公布的物價概況指出，外食費持續維持高檔，2025年12月年增率仍達3.27%，且已連續14個月漲幅超過3%。根據統計，2024年全台符合低收入戶或中低收入戶資格，並實際領取生活補助者，約佔全台人口2.26%。然而，若比照日本、韓國常用的貧窮線標準（約15%人口可獲政府補助）推估，則台灣仍有約12.74%人口，雖未符合現行社福補助資格，卻實際處於生活邊緣，亟需社會救助。

目前1919食物銀行服務全台5,917戶家庭，其中超過7成無法通過政府補助門檻。而在物價高漲的環境中，愛心企業夥伴的捐助，能穩定提供物資與年菜，實際撐住這些家庭的基本生活。

屏東三地門鄉口社部落、67歲的秀蘭（化名）每日清晨四點半已外出接臨時工。多年來靠零散的日薪工作撐起一家生計。因長子、次子先後車禍離世，留下年幼孫子及孫女，秀蘭一肩扛起了隔代教養的責任。近年與丈夫復合後，又面臨丈夫罹患腹部脂肪肉瘤癌、需長期就醫照顧的壓力。安賽嘉1919服務中心（基督復臨安息日會賽嘉教會）為她申請了1919食物包。穩定的物資讓她能在勞動與陪病之間，快速準備一餐，省下採買與備料的經費與體力。

台南左鎮區澄山里地處偏遠，56歲的景祥（化名）原靠種植麻竹筍與零工維生，但4年前一場中風，讓他左半身癱瘓、失去工作能力。中風後，他每月僅能依靠約8,000元的身心障礙津貼度日，生活開銷捉襟見肘。澄山1919服務中心（澄山長老教會）在探訪後，為他申請了1919食物包，減輕其生活壓力。過年前，來自企業與民眾捐助的年菜，更讓他能安心迎接新年。

基督教救助協會指出，這次年菜募集行動，讓企業、民眾與社福體系形成重要的支持網絡，不僅補足弱勢家庭年節所需，更在高物價時代，為他們保留一份被記得、被尊重的尊嚴。