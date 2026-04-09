企業敬軍團慰訪海軍司令部 支持國軍表達敬意

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記者孫建屏／綜合報導

為響應軍人之友社「企業敬軍」理念及感謝國軍官兵平日戮力戰訓及救災的辛勞，由雄輝工程有限公司、毅雲科技股份有限公司、台詮科技股份有限公司組成的聯合敬軍團，昨（8）日由高雄市軍人服務站站長吳俊一陪同慰訪海軍司令部，向國軍傳達誠摯謝忱與敬意。

海軍司令部感謝敬軍團支持國軍、關懷國軍，並強調將持續戰訓本務，捍衛國家安全；也希望各界鼓勵優秀青年加入軍旅，共同守護家園。雄輝工程董事長賴建豪指出，國軍是國家安全最要重要的支柱，除擔任保國衛民重任外，平日更主動投入防救災工作、協力地方建設；藉此敬軍活動向勞苦功高的國軍表達敬意。

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雄輝工程、毅雲科技、台詮科技等公司慰訪海軍司令部，以行動展現民間企業支持國軍、關懷國軍。（高雄市軍人服務站提供）