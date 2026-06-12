企業暖心回饋 速比爾捐贈裝備挺南投、埔里警分局

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速比爾捐贈裝備挺南投警分局分局捐贈儀式。(圖：南投縣府提供)

▲速比爾捐贈裝備挺南投警分局分局捐贈儀式。(圖：南投縣府提供)

為體恤第一線警察同仁辛勞並強化執勤安全，速比爾股份有限公司展現企業社會責任，捐贈一批高品質警用安全帽及防割手套予南投及埔里警分局。十一日分別在兩分局舉行捐贈儀式，對於速比爾有限公司以實際行動支持警政工作、熱心公益，表達最誠摯的謝意。

南投警分局捐贈儀式，由分局長蔡宏澤代表受贈，並回贈感謝狀，表達最誠摯的感謝。蔡分局長表示，這批裝備不僅是物資上的協助，更是對警察同仁莫大的鼓勵與肯定，讓所有執勤同仁深切感受到社會各界的關懷與支持。

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蔡分局長也說，長期關注警政基層權益的林儒暘議員，得知速比爾公司有意回饋鄉里後，隨即積極聯繫南投警分局，盤點基層同仁實際需求。林議員表示：「警察的執勤安全不容忽視，非常感謝速比爾公司看見基層需求，提供這批兼具機能與安全的精良裝備。希望此舉能拋磚引玉，號召更多民間力量共同支持警察。」

速比爾有限公司慷慨捐贈六十頂高規格警用安全帽及六十雙高性能防割手套予埔里警分局，由謝耀賢副分局長率各單位同仁接受捐贈，對於速比爾有限公司以實際行動支持警政工作、熱心公益，表達最誠摯的謝意。

埔里警分局表示，由於執勤時常需騎乘警用機車穿梭於大街小巷，面對多變的路況與突發治安事件，具備優良防護性能的安全帽，對基層員警來說是最重要的安全屏障，而在處理突發治安事件、盤查可疑嫌犯或壓制逮捕時，雙手往往面臨遭利刃、尖銳物割傷的未知風險。本次捐贈旨在強化第一線員警在外騎乘機車巡邏趕赴現場及衝突治安事件的頭、手部防護，用實質行動成為波麗士大人最堅實的後盾。

埔里警分局長陳孟君表示，工欲善其事，必先利其器，感謝速比爾有限公司慷慨解囊，以行動表示對警政工作的支持，埔里分局未來將持續落實各項執勤安全防護，妥善運用這批愛心裝備，全力維護轄區治安與交通安全，用實際的行動來回饋社會的期待。