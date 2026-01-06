生活中心／綜合報導

多家企業鼓勵警察同仁能於常訓時間穿著，並於勤餘、休假日亦能穿上運動服運動。（圖／翻攝畫面）

新北市土城區益洲股份有限公司、大業汽車精品股份有限公司、鴻僖投資有限公司、鮮茶道股份有限公司、翔光工業股份有限公司、奇鈺精密鑄造股份有限公司、昭日國際貿易有限公司、溢揚電子股份有限公司、美事達企業有限公司、冠昇國際股份有限公司及三龍產業有限公司等單位為提升警察治安戰力並感謝新北市政府警察局土城分局警察同仁終年執勤辛勞，特為分局每位同仁量身訂做常訓運動服，鼓勵警察同仁能於常訓時間穿著，並於勤餘、休假日亦能穿上運動服運動，調劑身心、維持體能，希望警察同仁為廣大市民服務的同時，也要多注意自己的身體，多運動保持健康，才能提升勤務效能，保障市民生命財產安全。

安定的社會環境需靠警察同仁盡心盡力來維護，而民間團體協助警察工作更是一股不可或缺的力量。（圖／翻攝畫面）

土城分局長陳建龍表示警察保護人民安全乃職責所在，安定的社會環境需靠我們同仁盡心盡力來維護，而民間團體協助警察工作更是一股不可或缺的力量！在此，由衷地感謝益洲股份有限公司等對我們警察同仁的支持與肯定，相信此舉，不僅能夠提升同仁士氣，將使同仁執勤效能再精進！

企業暖心挺警察，量身訂製運動服為土城警打氣。（圖／翻攝畫面）

