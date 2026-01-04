企業暖心相挺 友嘉集團捐百萬善款助光復

花蓮縣光復鄉遭逢天災侵襲，地方基礎設施與居民生活受到嚴重影響，所幸在各界齊心協力下，復原工作正逐步推進，光復鄉也在關懷與支持中漸漸走回正軌。

友嘉集團致力於工具機械及產業設備發展，得知光復鄉災情後，第一時間伸出援手，捐贈新臺幣一百多萬元善款，並提供五十台高壓水槍送往災區，協助地方加速清理與重建，展現企業回饋社會的溫暖力量。

友嘉集團朱姵穎率領團隊拜訪花蓮，並與花蓮市長魏嘉彥、花蓮縣議員魏嘉賢會面交流，雙方就災後重建、地方發展等方向交換意見（見圖）。

廣告 廣告

友嘉集團朱姵穎表示，花蓮是一座美麗的城市，聽聞光復鄉因天災受創後，集團即刻捐贈一百多萬元善款與相關設備，希望能盡一份心力幫助災民度過難關，與地方政府一同為光復鄉、為花蓮努力。未來也將持續關注光復鄉的重建進度，並大力推薦集團同仁來花蓮觀光旅遊，以實際行動為花蓮加油打氣。

市長魏嘉彥表示，衷心感謝友嘉集團朱姵穎及集團同仁對花蓮縣光復鄉的關心與支持，不僅提供資源，更以實際行動展現企業社會責任，為災後重建注入重要力量。市公所也期盼，未來能邀請更多外地朋友走進花蓮，親身感受花蓮的自然景觀與人文之美，促進地方觀光與經濟發展。

花蓮縣議員魏嘉賢表示，感謝民間力量對光復鄉的即時挹注，未來花蓮縣必須持續推動強化防災與減災設施，降低天災造成的衝擊，朝向永續、健康、宜居的花蓮家園邁進。