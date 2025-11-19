企業最低潮已過！林伯豐提五大建言 聚焦能源轉型、人才與資產泡沫
受惠於AI需求動能爆發，帶動半導體和電子零組件等相關產品出口強勁，今年全年的經濟成長率可望逼近6%，但對等關稅尚未出爐，加上明年全球景氣恐趨於平緩。三三會理事長林伯豐今（1/19）日表示，對企業界而言，「最低潮的時間已經過了」，看待美國政策、對等關稅和全球的供應鏈變化等，已經有所掌握，接下來就看大家如何改變其「business model」，尋求對企業有利的轉變方向。
三三會今日舉行11月例會，邀請高盛投資策略組亞太區主管執行董事夏青進行專題演講，並由理事長林伯豐親自主持。由於台美關稅磋商未定，是否會對產業造成影響？加上明年景氣較平緩，企業又該如何因應？
林伯豐指出，以企業界的情況來看，「最低潮的時間已經過了」，公司要如何改變其business model，若能將生產跟銷售的方向一致化，有良好的研發團隊，且相對的因應方案下，不需要仰賴美國，還有其他地區可以銷售，以台玻為例，近期開發玻纖布、平板玻璃等新產品，每間公司都在尋求有利的轉變方向，對策是否正確，就看公司後續的經營。
林伯豐也提到，我國GDP成長主因是AI與高效能運算需求帶動半導體、電子與資本設備出口強勁，形成「科技拉動型」成長格局，但產業結構過度集中，民間消費與服務業尚未完全回到疫情前水準，綠能建設進度緩慢，能源轉型成本高，人口老化與勞動力不足，壓縮經濟長期成長潛能。
他提出五大建議，一是持續鞏固半導體優勢，鼓勵跨域創新（ICT＋醫療 ＋能源），建立「次世代科技群聚」與地方創生園區；二是推動「智慧觀光」、「數位文創」及區域型服務業升級；三是強化能源自主，核二、核三完成重啟評估後，立即啟動延役，加速再生能源與儲能建設，支援企業導入 ESG 管理與減碳技術。
四是擴充 AI、半導體與永續產業人才培育，放寬高階外籍人才引進規範；最後在物價穩定前提下，貨幣政策宜穩健操作，防範資產泡沫。
台積電洩密疑雲！林伯豐：建立關鍵技術管理制度 赴中投資企業更須留心
GDP成長逼近6%！薪資中位數僅3.8萬 立委點出「相對貧窮感」
告別單一產業拖著走！台經院示警明年經濟「好的沒今年好」 預估GDP成長2.6%
