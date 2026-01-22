企業最愛南臺灣大學生第一名 義守大學出列

面對產業快速變動與技術加速演進的時代，具備「即刻上線、能解決問題」的實戰能力，已成為企業評估畢業生就業競爭力的重要指標之一；根據1111人力銀行與TUN大學網共同公布的「二○二六企業最愛大學」調查結果，義守大學畢業生榮獲南台灣企業最受青睞大學生第一名，顯示義守大學在培育學生職場即戰力、實務專業與整體競爭力養成上的卓越成果，深獲企業高度肯定。(見圖)

義守大學今(廿二)日說明，隨著台南、高雄延伸至屏東逐步形成具規模效應的「S型科技廊帶」，南臺灣對於跨域整合、科技應用與實務導向人才的需求持續升溫；義守大學多年來前瞻布局跨域教學體系、實作導向課程與緊密的產業合作網絡，精準回應企業最真實、也最迫切的人才期待，已成為南臺灣高等教育體系中具關鍵影響力的人才培育基地。

義守大學古源光校長表示，義守大學今年建校邁入第三十六年，從工學院起家，逐步發展為涵蓋智慧科技學院、管理學院、傳播與設計學院、國際學院、觀光餐旅學院、醫學院及醫學科技學院的綜合型大學，為推動跨域教育奠定深厚且完整的學術基礎；面對AI時代來臨，義守大學自二○一八年即以前瞻性的「X＋AI」為課程設計核心，系統性培養學生第二專長，全面強化跨域整合能力與AI素養，使學生畢業後能快速銜接產業需求，成為企業可即刻運用的即戰力人才。

在提升學生就業力的另一項關鍵指標-產學合作方面，義守大學透過產學智財營運總中心整合企業需求、教師研究能量與學生實作學習，打造校內推動產業鏈結與就業力培育的核心樞紐；二○二五年義守大學共執行一百四十九件產學合作相關計畫，涵蓋政府委託研究、企業合作研發、創新育成與醫療體系合作等多元類型，整體經費規模達新臺幣二億三千五百一十四萬元，充分展現學校在跨域研究、技術應用與產業服務上的整體量能與實質影響力。

此外，穩健而亮眼的就業力表現，亦奠基於義守大學深厚的學術專業實力近年來，義守大學辦學績效屢獲國內外權威機構肯定，在遠見雜誌《二○二六未來人才》專刊調查中，於「AI」及「永續」辦學能力評比榮獲「最具前景私立大學」殊榮；在二○二五年CWUR世界大學排名中，義守大學名列全球前8.3%，展現穩健的國際學術競爭力。此外，史丹佛大學於二○二五年公布的「全球前2%頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists）」中，義守大學亦有多位教師入榜，研究能量橫跨醫學、工程、設計、管理及國際商業等多元領域，不僅深化學術影響力，更直接回饋教學與人才培育，為學生打造接軌世界、面向未來的堅實學習後盾。

一連串具體而亮眼的成果，充分展現義守大學在學術發展、產業鏈結與人才培育上的整體實力；展望未來，義守大學將持續深化產學合作、AI應用與跨域學習機制，讓學生在就學期間即累積豐富實戰經驗，畢業後自然具備就業競爭優勢；在南臺灣產業版圖快速成形的關鍵時刻，義守大學將持續為產業與社會培育真正「學得會、用得上、走得遠」的關鍵人才。