企業最愛大學揭曉！義守大學奪南台灣第一 即戰力培育深獲肯定

▲「1111人力銀行」發布2026企業愛大學調查，義守大學畢業生勇奪南台灣企業最青睞勇奪第一。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】面對產業快速變動與科技加速演進，企業對人才的期待已不再止於學歷，而是能否「即刻上線、解決問題」的實戰能力。根據 1111 人力銀行與 TUN 大學網共同公布的「2026 企業最愛大學」調查結果，義守大學畢業生榮獲「南台灣企業最受青睞大學生」第一名，顯示義守大學在培育學生職場即戰力、實務專業與整體競爭力上的卓越成果，深獲企業高度肯定。

▲義守大學古源光校長接受1111人力銀行發言人訪問，分享辦學理念。

廣告 廣告

隨著台南、高雄延伸至屏東逐步形成具規模效應的「S 型科技廊帶」，南台灣對跨域整合、科技應用與實務導向人才的需求持續升溫。義守大學多年來以前瞻思維布局跨域教學體系、實作導向課程與產業協作模式，透過課程設計緊扣產業脈動，協助學生在學期間即累積實務經驗，精準回應企業最真實、也最迫切的人才需求，成為南台灣高等教育體系中具關鍵影響力的人才培育基地。

義守大學校長古源光表示，學校創校邁入第 36 年，從工學院起家，逐步發展為涵蓋智慧科技學院、管理學院、傳播與設計學院、國際學院、觀光餐旅學院、醫學院及醫學科技學院的綜合型大學，為推動跨域教育奠定完整而厚實的學術基礎。面對 AI 時代全面來臨，義守大學自 2018 年即以前瞻性的「X＋AI」作為課程發展核心，系統性培養學生第二專長與 AI 素養，全面強化跨域整合能力，讓學生畢業後能快速銜接產業需求，成為企業可即刻運用的即戰力人才。

▲▼課程設計結合理論及實務(專題或計畫案)，讓學生累積深厚實作經驗及就業競爭優勢。

在提升學生就業力的重要關鍵—產學合作方面，義守大學透過產學智財營運總中心，整合企業需求、教師研究能量與學生實作學習，建構校內推動產業鏈結與人才培育的核心平台。2025 年，義守大學共執行 149 件產學合作相關計畫，涵蓋政府委託研究、企業合作研發、創新育成及醫療體系合作等多元類型，整體經費規模達新臺幣 2 億 3,514 萬元，充分展現學校在跨域研究、技術應用與產業服務上的整體量能。

此外，義守大學穩健的辦學成果亦屢獲國內外權威機構肯定，不僅在遠見雜誌《2026 未來人才》專刊中，於「AI」與「永續」辦學能力評比獲選「最具前景私立大學」，亦於 2025 年 CWUR 世界大學排名中名列全球前 8.3%。同時，史丹佛大學公布的「全球前 2% 頂尖科學家榜單」中，義守大學亦有多位教師入榜，研究能量橫跨醫學、工程、設計、管理及國際商業等領域，直接回饋教學與人才培育。

展望未來，義守大學將持續深化產學合作、AI 應用與跨域學習機制，讓學生在就學期間即累積豐富實戰經驗，在南台灣產業版圖快速成形的關鍵時刻，持續為產業與社會培育真正「學得會、用得上、走得遠」的關鍵人才。（圖╱義守大學提供）