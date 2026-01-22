企業最愛大學揭曉！義守大學奪南台灣第一 即戰力培育深獲肯定
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】面對產業快速變動與科技加速演進，企業對人才的期待已不再止於學歷，而是能否「即刻上線、解決問題」的實戰能力。根據 1111 人力銀行與 TUN 大學網共同公布的「2026 企業最愛大學」調查結果，義守大學畢業生榮獲「南台灣企業最受青睞大學生」第一名，顯示義守大學在培育學生職場即戰力、實務專業與整體競爭力上的卓越成果，深獲企業高度肯定。
▲義守大學古源光校長接受1111人力銀行發言人訪問，分享辦學理念。
隨著台南、高雄延伸至屏東逐步形成具規模效應的「S 型科技廊帶」，南台灣對跨域整合、科技應用與實務導向人才的需求持續升溫。義守大學多年來以前瞻思維布局跨域教學體系、實作導向課程與產業協作模式，透過課程設計緊扣產業脈動，協助學生在學期間即累積實務經驗，精準回應企業最真實、也最迫切的人才需求，成為南台灣高等教育體系中具關鍵影響力的人才培育基地。
義守大學校長古源光表示，學校創校邁入第 36 年，從工學院起家，逐步發展為涵蓋智慧科技學院、管理學院、傳播與設計學院、國際學院、觀光餐旅學院、醫學院及醫學科技學院的綜合型大學，為推動跨域教育奠定完整而厚實的學術基礎。面對 AI 時代全面來臨，義守大學自 2018 年即以前瞻性的「X＋AI」作為課程發展核心，系統性培養學生第二專長與 AI 素養，全面強化跨域整合能力，讓學生畢業後能快速銜接產業需求，成為企業可即刻運用的即戰力人才。
▲▼課程設計結合理論及實務(專題或計畫案)，讓學生累積深厚實作經驗及就業競爭優勢。
在提升學生就業力的重要關鍵—產學合作方面，義守大學透過產學智財營運總中心，整合企業需求、教師研究能量與學生實作學習，建構校內推動產業鏈結與人才培育的核心平台。2025 年，義守大學共執行 149 件產學合作相關計畫，涵蓋政府委託研究、企業合作研發、創新育成及醫療體系合作等多元類型，整體經費規模達新臺幣 2 億 3,514 萬元，充分展現學校在跨域研究、技術應用與產業服務上的整體量能。
此外，義守大學穩健的辦學成果亦屢獲國內外權威機構肯定，不僅在遠見雜誌《2026 未來人才》專刊中，於「AI」與「永續」辦學能力評比獲選「最具前景私立大學」，亦於 2025 年 CWUR 世界大學排名中名列全球前 8.3%。同時，史丹佛大學公布的「全球前 2% 頂尖科學家榜單」中，義守大學亦有多位教師入榜，研究能量橫跨醫學、工程、設計、管理及國際商業等領域，直接回饋教學與人才培育。
展望未來，義守大學將持續深化產學合作、AI 應用與跨域學習機制，讓學生在就學期間即累積豐富實戰經驗，在南台灣產業版圖快速成形的關鍵時刻，持續為產業與社會培育真正「學得會、用得上、走得遠」的關鍵人才。（圖╱義守大學提供）
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 310則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 12則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 20則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 3 小時前 ・ 9則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 42則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 2則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 29則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 10 小時前 ・ 10則留言
賀瓏復出「自嘲」失效！臉書新片「留言僅剩2則」
娛樂中心／曾詠晞報導喜劇演員賀瓏去年（2025）年6月與節目搭檔Albee爆出感情爭議，再加上被挖出前已故女友「天殘」（黃琳）為他墮胎等等感情糾紛，形象受損後遭薩泰爾娛樂解約。在消失4個月後，賀瓏在同年10月重回社交平台宣布「重新開始」。近日他於Podcast節目《賀瓏哩共》坦言，這段期間曾陷入嚴重的憂鬱與自我否定，目前正試圖透過身心靈療癒重返演藝圈，然而從目前臉書最新的影片數據來看，他的復出之路似乎不被民眾買單。民視 ・ 7 小時前 ・ 6則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 65則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 4 小時前 ・ 3則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 10則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 62則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 36則留言