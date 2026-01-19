企業最愛大學調查 靜宜大學中部前五強 就業力受肯定
記者陳金龍／台中報導
天下《Cheers》雜誌公布最新「2026年企業最愛大學生調查」排行榜，靜宜大學於分區排名中名列中部前五強，顯示其畢業生整體表現與就業力深受企業肯定。
《Cheers》雜誌「企業最愛大學生調查」為國內指標性調查，已延續30年，透過蒐集逾2千大企業人資主管的調查結果，成為觀察大學生就業競爭力的重要參考。
靜宜大學校長林思伶表示，學校能在中部地區名列前五強，代表企業肯定靜宜學生的專業能力、學習態度與職場適應力。靜宜結合產學合作、實習制度與職涯輔導，讓學生在校期間即能累積實務經驗，縮短學用落差，提升就業競爭力。
靜宜大學教務長鄭志文指出，大學是銜接高中教育與職場發展的關鍵樞紐，靜宜緊扣高中 108 課綱所強調的核心素養，在深化專業知識的基礎上，系統性建構「數位 AI、PBL 行動學習、EMI 全英語、SDGs 永續發展、跨領域綜整」等五大參與式學習路徑。學校並透過課程設計與學習模式的轉型，培育學生具備自主學習、溝通協作與獨立思考能力，成為產業界重視、能解決實際問題的關鍵人才。
企業選才除重視專業能力，學生於課外活動中所累積的軟實力亦備受關注。學務長張秀玉表示，靜宜大學重視全人教育，以協助學生超越自我為核心目標；培力學生成為具備思辨力、行動力與創造力的未來人才。學校各處室與學生自治會攜手合作，由學生自主規劃與執行公民咖啡館、靜宜服務日，及社會參與行動提案競賽等活動；引導培養問題解決、領導統御、團隊合作及關懷利他等軟實力，成為能回應產業與社會需求的多元人才。
靜宜大學秘書長暨職產長程敬閏指出，學校長期深耕職涯輔導與就業培力，連續 5 年獲教育部青年發展署「大專校院推動職涯輔導補助計畫」支持；並於2025年以「職涯領航．AI×永續職輔雙軸」榮獲全國僅4校入選的「全校類精進組」，展現學校在就業導向辦學上的具體成果。
靜宜大學規劃學生從大一至大四完整的職涯發展架構，大一透過CPAS職業適性診斷協助學生探索性向；大二結合UCAN職能診斷與職涯學習規劃；大三安排企業參訪、實習與產業交流；大四階段則透過專業顧問與業師輔導，協助學生順利銜接職場。校方同時推動「職涯導師」，達到「一系一職輔」機制，並導入AI與永續發展雙軸策略，深化產學合作與就業學程。以協助學生掌握產業趨勢、縮短畢業後求職適應期，回應企業對即戰力人才的期待。
在國際力培育方面，靜宜從學生大一至大四分階段規劃國際學習資源，建構國際移動力學習地圖；並首創「411出國遊留學制度」，鼓勵學生能於四年內選擇前往全球逾800所姐妹校進行學習交流，至少完成一次海外留學與一次海外見實習。
靜宜亦為全台唯一加入ISEP（國際學生交換計畫）的會員大學，學生可透過 ISEP 前往全球 340 多所學校交換學習，僅需繳交原校學費、膳宿及相關費用，免付海外學費，並由對方學校提供生活支持，大幅降低出國門檻。此外，在校友支持下成立「E.A.G.L.E.築夢基金」，協助經濟不利學生參與海外學習，強化學生銜接全球職場的競爭力。
