企業最愛用大學新鮮人排名 台大再奪冠、成大第2

學測即將上場，未來如何選擇學校才有利職場發展，成為考生思考的重點。人力銀行針對企業主進行調查，評比出企業最愛大學的前10名排名，台大奪冠、成大第2；私校中，淡江大學和輔仁大學都有進榜。

國立台灣大學副校長廖婉君回應，「希望我們在各個這個專業，不管是在領導力、創造力還有執行力，我們希望都能夠有非常突出的表現。」

國立政治大學副校長陳樹衡表示，「可以說在很多跨領域的指標來講，政大是跨域非常強的一個指標，那這個跨域是用來人文社會科學，可以跟科技有很好對話的沃土。」

由於AI風行全球，發展AI科技、半導體等高科技成為大學的發展重點，也讓像是無人機發展的這類課程同樣廣受歡迎，尤其私校努力結合這塊，畢業生受企業的青睬。

私立東吳大學校長詹乾隆指出，「會有像第2專長，所以除了雙主修、輔系，就還有這個叫做第2專長這樣跨領域的出現。」

私立淡江大學副校長林俊宏表示，「希望學校的學生，其他文科社會科的學生，也都能夠學AI，也懂得用AI。」

人力銀行分析，各校大量增加AI相關的課程，再加上與產業、政府合作，全力培育人才。

人力銀行發言人黃若薇説明，「這個學期有60個班級是新的班級，分布在各個大學，那最主要都是集中在AI、半導體還有精準醫療。」

此外人力銀行發現，現今企業用人上不一定侷限於校名，著重實務操作以及跨領域的整合能力。