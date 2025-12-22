企業有成回饋鄉里 新北子弟低調捐2輛警車

【民眾新聞葉柏成新北報導】出身新北市知名企業為支持地方治安、維護員警執勤安全，秉持「回饋鄉里」的精神，今〈22〉日低調捐贈 2 輛性能優異的勤務車予新北市政府警察局。捐贈儀式由新北市警察局長方仰寧代表受贈，並回贈模型車表達誠摯謝意。並表示，其作為堪稱為善不欲人知的企業典範。

方仰寧指出，新北市幅員廣大，警察車輛在高強度的執勤下，耗損率極高。感謝該企業在幕後默默支持，主動協助汰換老舊車輛，這種「為善不欲人知」的胸襟，是警民合作的最佳典範。

他說，該企業創辦人自幼生長於新北市，對家鄉有著濃厚的情感。儘管事業版圖擴張，仍始終掛心地方事務。企業方代表表示，長期觀察到警察同仁執行勤務時常面臨高度風險，深知「工欲善其事，必先利其器」的重要性。

因此，為了感念警察同仁不分晝夜、守護人民生命財產安全，該企業決定捐贈 2 輛高性能勤務車，希望透過實質設備的升級，成為警察同仁最堅實的後盾，也為故鄉的治安環境盡一份心力。

方仰寧強調，警力有限，但民力無窮。企業關懷鄉土、回饋社會的義舉，讓我們深受感動。我們會將這份支持轉化為維護治安的動力，讓新北市民能更安心、更有感。此外，治安工作除了警察努力，更需社會各界的支持，未來將持續與民間單位攜手合作，共創「平安新北、安居樂業」的願景。