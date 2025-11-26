企業校友、獅子會贊助左鎮國小 提前過聖誕節

左鎮國小獲企業、校友、獅子會贊助，提前過聖誕節。（校方提供）

記者黃文記／左鎮報導

為拓展學生視野並深化歷史文化學習，左鎮國小於感恩節前夕辦理戶外教育活動，師生一同前往優質戶外教育場域「安平航海城」參訪體驗，在安平航海城創辦人林昭圍董事長及南鳳獅子會莊雅玲會長的用心規劃下，展開一場結合歷史探索與社會關懷的學習之旅。

安平航海城原為安平營區「聯勤三０四兵工廠」，當時是生產國軍各式皮鞋、膠鞋，也是台灣特有生活拖鞋「藍白拖」原始設計與製造基地，曾荒廢十多年、唯一保留的「橡欣樓」，後由「深緣及水有限公司」向市府文化局承租並全資整建，蛻變為融合歷史、文化與教育意涵的文化園區。

廣告 廣告

適逢荷蘭東印度公司來台四百年，園區以十七世紀大航海時代為核心主題，建構多國文化意象，完整呈現台南（大員／安平）的前世今生，也引導學生深入認識台灣四百年來在世界所扮演的國際角色與發展歷程，同時結合歐美文化特色，提供西式與在地餐飲服務，打造沉浸式跨文化學習環境。

除豐富的歷史走讀體驗外，此次戶外教育活動也特別融入感恩節教育內涵。左鎮國小引導學生在參訪過程中，學習表達感謝之意，感恩這片土地的歷史滋養、感謝師長的用心陪伴，也感謝安平航海城、左鎮國小校友（深緣及水謝敏鈴經理及南鳳獅子會莊雅玲會長）對左鎮國小的支持，讓左鎮孩子在實際行動中體會「知恩、感恩、惜福」的價值，深化品格教育內涵。

此次行程還結合南鳳獅子會關懷偏鄉學童行動，莊雅玲會長舉辦「關懷偏鄉學童聖誕電影Party」，提前為孩子們準備聖誕節禮物（看電影），讓學生在歡樂氛圍中感受節慶祝福。

左鎮國小校長楊靜芳表示，讓孩子在學習中感受被愛，也懂得回饋社會，這是一堂非常珍貴的生命教育課。