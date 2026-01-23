【企業永續創新】ESG跨界創新的實踐 從牧場到便利商店 永續如何走進真實生活？

全家便利商店年銷售約2億杯，為降低環境衝擊與落實循環經濟，全家將業務奶空瓶回收再利用，成效顯著。（圖片來源：全家便利商店提供）

撰文＝余麗姿

全球市場諮詢公司Innova Market Insights《全球食品飲料十大趨勢》指出，從2025年「氣候應變（Climate Adaptation）」到2026年「持續落地（Justified Choices）」的變化，反映消費者對永續的期待已從理念走向行動。約40%消費者在選購食品時，會主動考慮友善環境、本地採購等可持續因素，而真正能打動他們的，是「看得見、摸得著」的具體改善。

因此，企業實踐ESG（環境保護、社會責任、公司治理）不只是品牌形象，而是直接影響購買選擇的關鍵。食創獎評審、頤德國際事業群總經理暨CSRone永續智庫創辦人嚴德芬表示，本屆參賽方案明顯可見企業努力將核心能力融入ESG的不同面向中，展現出高度成熟的永續實踐力。

便利商店的低碳革命 從業務奶空瓶到循環杯的永續實驗場

近年來咖啡早已從單純的提神飲品，成為台灣人日常生活的一部分，全家便利商店年銷售咖啡約2億杯，龐大消費背後也伴隨大量廢棄物。為降低環境衝擊，全家執行「業務奶空瓶回收再利用」與「循環杯商模」兩大專案，推動ESG永續策略，以「低碳循環生活圈Let's Cafe的永續之旅」，獲得三星肯定。

業務奶空瓶從門市、物流回收、資源再製，變成洗沐瓶，回到店舖販售，完成永續循環，減少分類不全進焚化爐的情況，一年可減碳約1,980噸，2025年7月又運用於店用垃圾袋材質（含15%再生料）。

另一個循環杯借還商模建置，為推動降低一次性飲料使用，全家自2023年導入循環杯租借服務，並跨業結盟成立「循環杯大聯盟」，為了提升租借效率，2025年3月更是與不同平台進行整合，優化流程，從過往借杯需2分鐘，現在只要20秒就能完成。電通集團永續顧問長王馥蓓表示，政府推動減塑行動，全家則換位思考，以使用者角度來出發，解決流程繁瑣的痛點，成功降低參與門檻，推行更為順暢。

畜牧業抗生素革命啟動 雞隻無抗飼養率先投入

本屆企業永續創新類別獲得星等的三個方案中，其中二個是畜牧業。繼2024年大成集團全程不使用抗生素飼養的益活雞獲得評審團大奬，本屆洺鈞畜產科技「改變畜牧規則：台灣首個可輸出的無抗養殖平台」再度引起關注。

畜牧業長期仰賴抗生素以提升成活率與降低疾病風險，但也造成耐藥性、食品安全與環境汙染三大隱憂。國際市場正加速走向NAE（No Antibiotics Ever）無抗飼養，然而台灣與多數亞洲地區仍缺乏兼具成本效益、規模化與永續性的解決方案。

洺鈞畜產以獨家草本配方取代抗生素，只需在飼料中添加0.5%即可維持與抗生素同等的成活率，並已在台灣與中國多地累積超過200萬隻雞的實證，證明其在不同氣候、設備與雞種條件下皆能穩定運作。

這項趨勢也呼應國際「健康一體（One Health）」視角。WHO已將抗生素抗藥性列為全球健康十大威脅之一，各國亦以跨領域方式因應。台灣衛生福利部的國家級防疫一體抗藥性管理行動計畫（2025年～2029年）也提出農業、醫療與食品三方整合策略，以全面抑制抗藥性擴散。

打造乳業共益模型 從單一乳源到產業系統改革

2015年成立的鮮乳坊，堅持單一乳源，自2020年導入B型企業認證，並將B型企業指標作為內部運營的儀表板，包括指導ESG方面的持續進步。2025年成立10週年，一直以來對外努力倡議打破乳業產業結構問題的鮮乳坊，以「從單向收購到共益共好：鮮乳坊重塑台灣乳業永續共益之路」獲得二星的肯定。

鮮乳坊針對台灣酪農產業長期存在的「收購乳價齊頭式平等」、「乳源混合難以溯源」、「進口乳品衝擊國產乳業」、「酪農全年無休且缺乏勞動保障」、「市場關注動福趨勢」、「獸醫人才斷層」等問題，透過銷售公平交易精神的鮮乳，與專業團隊提供輔導機制，推動產業轉型。促使酪農收入高於產地收購價38%、飼養績效提升20%、乳牛生活品質明顯改善，並且有4座牧場通過動物福利標章認證。

從畜牧到乳業，再到便利商店端的消費場景，台灣食農與零售產業的永續行動正加速落地。當企業以自身核心能力投入永續，讓改變發生在消費者看得見的細節裡，才能真正推動價值鏈的改變，日常中的每一杯咖啡、每一盒鮮乳、每一道雞肉料理，都有機會成為地球更好的選擇。

審稿編輯：童儀展、林玉婷

【本文出自食力Vol.41季刊《前進的力量vs停滯的規則 飲食產業的成長斷層》】