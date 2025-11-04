企業永續治理論壇 跨界對話

台灣世界展望會攜手《商業周刊》舉辦「企業×ＮＧＯ ＥＳＧ論壇—從公益到共益」活動。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

台灣世界展望會攜手《商業周刊》四日在台南長榮酒店舉辦「企業×ＮＧＯ ＥＳＧ論壇—從公益到共益」活動，聚焦企業如何將永續治理（ＥＳＧ）與公益實踐相結合，推動社會正向影響力。展望會期盼透過跨界對話與實踐分享，跨界共創永續影響力。

台南市政府經發局副局長蕭富仁致詞時表示，台南市政府持續以永續城市為願景，積極推動產業升級與社會責任實踐，感謝台灣世界展望會長期關懷弱勢家庭與兒少，也期待企業能以「做生意也能做好事」的思維，共同打造更具包容力的城市發展。

廣告 廣告

論壇主題內容多元，從國際趨勢、企業實務到公益共創等面向深入探討。《商業周刊》ＥＳＧ總編輯管發媛以「國際政經新局下的ＥＳＧ轉型壓力」為題，剖析全球永續發展趨勢對企業競爭力的影響；資誠永續發展服務公司董事長李宜樺以「ＥＳＧ進化論—從永續韌性到影響力共創」，分享企業如何透過策略行動落實永續治理；台灣世界展望會會長李紹齡以「從捐助到共創，與企業攜手打造有感的社會影響力」，說明ＮＧＯ如何與企業夥伴攜手推動具體的社會改變與公益創新。

李紹齡指出，「永續是一條需要彼此攜手走的路。展望會相信，每一個企業的行動，都能為孩子的未來帶來改變。期待更多企業夥伴與我們一起，以愛為名、以行動為證，讓永續成為台灣最美的共識與力量。」此次論壇凝聚政府、企業與ＮＧＯ三方觀點，展現台灣在ＥＳＧ永續發展上的多元實踐與協作精神，為南台灣的永續藍圖注入源源不絕的行動能量。