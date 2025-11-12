企業海洋永續貢獻獎頒獎 古錐囡仔合唱團演出 (圖)

其他人也在看
金馬62頒獎嘉賓陣容超狂！西島小島紅毯合體 李安、20位金獎得主齊聚
金馬執委會今日（11/11）公布第62屆金馬獎頒獎嘉賓，除了陣容堅強，更有濃厚的銀幕情誼。日本金像獎影帝西島秀俊將與好友遊戲鬼才小島秀夫在星光大道合體。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
F4爆三缺一辦巡演、出專輯！朱孝天方面回應了
「F4」由言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天組成，今年7月驚喜現身五月天的大巨蛋演唱會，接著陸續傳出即將發新專輯跟開啟新巡演的消息，籌備期間，卻常被朱孝天在直播暴雷，外傳讓相信音樂的工作人員相當頭痛，日前傳出他們即將在上海開演唱會，但形式僅有F3，少一個人就是朱孝天。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
江蕙春節重返小巨蛋連開五場！11/12卡友優先購、11/13實名制登記抽選！時間地點、登記規則、票價座位一次看
「台語天后」江蕙回歸歌壇，先後於今年7、8、9月在高雄巨蛋和台北小巨蛋舉辦《2025 江蕙演唱會 無·有》演唱會，創下高雄8場、台北20場的演唱會紀錄，如今《2025 江蕙演唱會 無·有》安可場時間出爐！將於大年初四（2/20）到初六（2/22），以及2/24、2/25在台北小巨蛋舉辦。演唱會門票採實名制登記抽選，11/13凌晨12點至11/14晚上11:59開放登記。江蕙要與歌迷們一起共度農曆新年，江蕙2026演唱會時間地點、售票時間、登記方式、實名制規則、票價座位一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 週前
「F4變F3」下個月上海開唱！朱孝天狀況外 低調丟10字回應了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導男團「F4」由言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天組成，他們今年7月驚喜在五月天大巨蛋演唱會上合體，日前傳出回歸計畫，將推出...FTNN新聞網 ・ 1 天前
浪花兄弟睽違15年合體！周杰倫做一事全場瘋狂尖叫
時隔15年，11月9日在武漢春浪20周年音樂節合體，開場曲〈你是我的OK蹦〉，前奏一下，現場歌迷立刻跟唱，全場宛如大型KTV。兩人感性的說：「這一刻我們等了15年，謝謝所有還記得浪花兄弟的朋友！」Darren也表示：「聽到大家一起唱真的快哭出來，音樂不會老，浪花永遠不會退！」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
MLB》道奇教頭Roberts奪世界大賽2連霸 年度最佳總教練卻是「０」票
美國職棒大聯盟（MLB）公布由全美棒球記者協會（BBWAA）投票選出的本季美聯、國聯「年度最佳總教練獎」。美國記者透露洛杉磯道奇總教練Dave Roberts意外地拿到「0」票。TSNA ・ 2 小時前
郭富城現蹤高雄麻辣鍋店！三寶爸魅力不減 接機粉絲擠爆機場
香港天王郭富城「星展銀行－郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」本週末即將在高雄巨蛋盛大登場。昨（6日）剛升格為「三寶爸」的郭富城現身高雄小港機場，吸引大批粉絲提早守候接機。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
F4缺一成「F3」啟動巡演！朱孝天不知情回10字 相信音樂發聲了
根據陸媒《紅星新聞》報導，對於F4改組F3一事，朱孝天方面回應：「我們也不清楚什麼情況」，似乎對此計畫未獲事前通知。當被進一步問及是否將參與此次巡演，負責回應人士則表示「目前不方便透露」，語帶保留。事實上，F4成員今年7月曾在五月天大巨蛋演唱會中合體，引起樂迷回...CTWANT ・ 1 天前
BABYMONSTER演唱會11/14優先購、11/15 KKTIX開賣！票價座位、售票時間一次看
BABYMONSTER繼2025年6月登上林口體育館開唱後，最新亞洲巡迴粉絲演唱會《LOVE MONSTERS》宣布唱進台北小巨蛋，2026年1/2、1/3一連兩天登場！BABYMONSTER是YG娛樂旗下女團，2023年出道的她們以亮眼外型和堅強的舞台實力備受關注，《SHEESH》、《DRIP》、《Clik Clak》等歌曲在YouTube上都有破億的觀看次數，今年10月發行的第二張迷你專輯主打歌《WE GO UP》更是上線不到2周，就累積1億觀看次數，在全球都擁有超高人氣。BABYMONSTER演唱會時間地點、票價座位、售票時間、粉絲福利、必聽歌單不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 週前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 4 小時前
鳳凰來襲週三有望颱風假？專家點名「9縣市有機會」揭原因
鳳凰颱風逐漸靠近台灣，中央氣象署已發布海上、陸上颱風警報，預估暴風圈將在今晚至明（12）日清晨觸碰到陸地，之後將登陸南台灣並穿越於週四清晨出海。氣象專家賈新興也預估9縣市週三有機會放颱風假。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 6 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴慧如爆「頻繁請假」遭賜死！電視台不忍回應了 鬆口真實內幕
女星賴慧如自歌唱比賽發跡後，轉戰戲劇圈表現亮眼，近年因出演多部八點檔，知名度水漲船高。不久前她在八點檔被賜死「領便當」，對外說是有其他工作安排，但今（12）日週刊爆料指出，賴慧如因私事繁多，請假次數過於頻繁，讓劇組十分困擾。對此，民視稍早回應：「劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝
淑麗氣象／鳳凰不死鳥！拒消散還加速 最新降雨熱區曝EBC東森新聞 ・ 4 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前