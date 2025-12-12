企業涉假交易真借貸近2億 負責人遭桃檢約談後300萬交保

桃園地檢署。圖：資料照

某人造纖維公司涉嫌假交易真借貸近2億，桃園地檢署指揮法務部調查局台北市調查處偵辦，昨(11)日持法院核發搜索票搜索6處，約談5名被告及3名證人，公司負責人等3人於檢方訊後分別以50萬到300萬不等交保，限制出海、出境並施以科技設備監控。

桃檢說明，桃檢企業犯罪專組檢察官郭法雲指揮法務部調查局台北市調查處偵辦某人造纖維股份有限公司涉嫌違反公開發行公司資金貸與規範，利用遭通緝中的林姓被告所實質控制之某聯合貿易股份有限公司代購原裝骨腿等肉品之虛偽交易，借貸亦為林姓被告實質控制之某國際貿易有限公司近2億元案件，昨日持法院核發搜索票執行搜索某人造纖維公司辦公室及負責人70歲王姓男子、董事長特助52歲林姓女子，以及某聯合貿易公司登記負責人49歲郭姓男子等人處所共6處，並約談被告王男等5人及證人3人。

桃檢進一步提到，被告王男、林女、郭男經檢察官於今日清晨訊問後，認其等涉犯刑法第216條、第215條之行使業務登載不實文書、第341條第1項之背信、商業會計法第71條第1款之不實填製會計憑證、洗錢防制法第19條第1項之洗錢及證券交易法第171條第1項第2款、第3款之使公司不利益交易、特別背信等罪嫌，罪嫌重大，但無羈押之必要，諭知王姓負責人具保300萬元、限制出境、出海並施以科技設備監控；被告郭男具保50萬元、限制出境、出海並施以科技設備監控；被告林女具保50萬元及其餘被告限制出境、出海。

