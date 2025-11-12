企業減班休息中彰投分署推勞工再充電 邊學習邊蓄力
（中央社記者郝雪卿台中12日電）受國際經貿情勢影響，部分企業實施減班休息，勞動力發展署中彰投分署今天表示，推出勞工再充電計畫，讓勞工可領訓練津貼補薪資差額，展現「邊學習、邊蓄力」良性循環。
勞動力發展署中彰投分署鼓勵企業善用政府資源，讓「減班」成為蓄勢待發的中場休息，勞動部推動的「減班休息勞工再充電計畫」提供企業最高新台幣350萬元訓練補助、勞工每月最高1萬7210元的訓練津貼，助力勞工補能量、企業再起飛。
中彰投分署以中部1家金屬機電廠為例，因受美國關稅政策影響導致訂單驟減，公司不得不減班休息，中彰投分署獲報後，立即派員進廠關懷並輔導運用此計畫，企業隨即為26名員工規劃開設「產品設計與開發」、「視圖繪製」等課程。
公司人資主管表示，經過系統化訓練後，員工研發效率與溝通協作明顯提升，而且員工可領訓練津貼補薪資差額，生活無虞，也讓內部士氣大增；甚至有同事把課堂所學應用於新產品開發，讓公司在未來景氣回升時可望得以迅速接單，展現「邊學習、邊蓄力」良性循環。
中彰投分署說明，為了貼心照顧轄區勞工，若企業未辦訓練，勞工也可以就近到分署所設立的青年職涯發展中心、中彰投區銀髮人才資源中心、勞動學苑、彰化就業中心、員林就業中心、南投就業中心第二辦公室、南投就業中心埔里分站等服務據點，均設有學習空間可免費提供勞工選修「勞動力發展數位服務平台」所提供的各類數位課程，課程內容豐富多元。（編輯：陳仁華）1141112
其他人也在看
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
惡劣畫面曝！北捷「白髮阿嬤」持傘猛打2歲女童逼讓位 父心碎怒提告
台北捷運「白髮阿嬤」73歲曾姓婦人，9月時強逼「Fumi阿姨」讓出優先席反被踹飛，引發熱議。如今曾婦又爆出，去（2024）年也因不滿一對父女不讓出捷運博愛座，竟持雨傘打傷2歲女童，女童父親氣得前往警局報案提告，經台北地檢審理，認為曾婦攻擊年幼兒童行為惡劣又無悔意，今（10）日依法將其起訴，當時「白髮阿嬤」對女童施暴的監視器畫面也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吳亦凡「人沒了」死在監獄？消失名單「真實2消息來源」曝光：合理
近日韓團EXO前成員，前大陸頂流男星吳亦凡在2021年捲入多宗強姦指控，隨後被刑事拘留，最終因涉嫌強姦等罪判處13年，近日驚傳疑似「吳亦凡人沒了」在中國監獄死亡，該消息迅速傳遍全球媒體，使人再度將注意力拉回中國監獄體系的黑箱狀態。現在2項消息來源曝光，交叉比對推理後，讓外界再度重新關注吳亦凡案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億元敗訴
年屆74歲的宏仁集團總裁王文洋，今（2025）年6月捲入一起包養官司，一名宋姓女子透過孩子外婆提起民事訴訟，要求確認親子關係並求償10億元。台北地方法院審理後認定，提告的女方沒有充分舉證證明王文洋有撫養孩子的事實，判決女方敗訴，可上訴。中天新聞網 ・ 1 天前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 16 小時前
台積電在美國被告 前員工控報復性開除 霸凌又偏愛東亞人
美國亞利桑那州媒體《The Arizona Republic》報導，台積電美國廠前員工貝納多（Michelle Bernardo）控告台積電，指控公司報復性開除，因為其投入對抗台積電的集體訴訟，同時指控台積電的工作環境充滿惡意，存在偏袒東亞員工的文化。中時財經即時 ・ 1 天前
台灣最賺錢行業出爐！ 金融保險業平均月薪突破7萬元
主計總處10日公布2025年9月最新薪資統計，全體受僱員工平均總薪資達57,452元、年增1.85%，其中經常性薪資平均數為48,110元，中位數38,632元。值得關注的是，高薪行業冠軍並非工程師或醫師，而是由「金融及保險業」以經常性薪資70,715元奪下第一，穩坐薪資「天花板」。中天新聞網 ・ 1 天前
黃明志捲命案…大馬警證實：真的有人圖冒領謝侑芯遺體「且是當地人」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦。據了解，先前一度傳出有人假裝謝侑芯家屬試圖冒領死者遺體，但遭識破驅離；如今，當地警方也證實此事。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
【後來呢】女毒蟲害所長殉職逾1年盼和解 家屬怒：仍等不到道歉
2024年9月30日深夜，新北土城分局清水所所長劉宗鑫的父親，接到一通電話後直奔醫院，未料看到的是胸口都塌陷全身傷痕累累的兒子，最後接受白髮人送黑髮人的噩耗。中天新聞網 ・ 1 天前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
為太子集團特助燦笑交保震怒？卓榮泰說話了
[NOWnews今日新聞]埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，其中，集團旗下天旭國際的特助劉純妤以...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
同期新高！前九月近7成人領不到平均月薪
主計總處10日公布薪資統計指出，由於半導體業景氣熱絡，推升1～9月平均月薪，以致同期間領不到平均月薪的人數占比升至69.77％，創歷年同期最高。另受美國對等關稅、全球產能過剩衝擊，部分傳統產業受僱人數已較去年同期下滑。工商時報 ・ 1 天前
名醫江漢聲看診時遭刺！輔大肄業生被聲押 輔大醫院：絕不寬貸
據了解，事件發生在11日下午2時許，30歲曾姓男子假借要看病，進到輔大醫院泌尿科204診間，中途拿出預藏的美工刀，朝正在看診的江漢聲狂刺，還脫口說出「我不是來看診的，我是來殺你的！」江漢聲雖立刻往外跑，仍被美工刀刺傷右手和左腹部，所幸經院內醫療團及時治療並無生命...CTWANT ・ 3 小時前
《魷魚遊戲》男星「001號爺爺」性騷案大逆轉！上訴二審改判無罪
因《魷魚遊戲》飾演「001號爺爺」而紅遍全球的81歲資深男星吳永洙，原本在一審中因性騷擾指控遭判刑8個月、緩刑2年，今11日迎來關鍵二審判決。最新宣判卻發生大逆轉，法院撤銷原判，改判無罪，引發各界震驚與爭議。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
桃園颱風假！龜山員工被主管要求台北上班 「1句話」引眾怒
桃園市長張善政根據氣象預報，表示沿海與山區已達停班課標準，平地風力也面臨陣風10級、平均風力7級的情況，因此宣布今（11）日停班課1天。不過，卻有一名居住在桃園龜山的員工，被老闆要求要照常進公司上班，只因公司位在台北，這讓同事聽後相當不滿，貼文發出後，一票網友紛紛留言譴責該公司主管的做法，建議原PO快點去勞工局舉發。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
兩樣情！海外吹裁員風 台灣AI職缺7個月翻倍成長
根據外媒報導，近來美國企業出現一波「瘦身潮」，包括巨頭Amazon（亞馬遜）、目標百貨（Target）相繼大規模裁員，恐與許多企業開始重視AI發展，將資源轉投入人工智慧（AI）領域有關。在國內方面，根據人力銀行調查顯示，企業對AI人才求才若渴職缺已達3萬1千多筆，短短七個月內需求急速倍增。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
影/鳳凰襲台花蓮災情最新！馬太鞍溪便橋「消失」慘變河道
最新消息，受到鳳凰颱風東北季風共伴效應影響，花蓮縣幾乎是全台最先出現災情的縣市，今（11日）全縣也已停班停課，昨晚馬太鞍溪水位也暴漲，明利村的部分村民還緊急撤離，而今早馬太鞍溪便橋已經被全部淹沒變成河道，從鏡頭君的畫面看去，泥流滾滾的畫面相當驚悚，所幸沿岸村民都已及時撤走，目前無人因此傷亡，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。中天新聞網 ・ 1 天前
北市東區精品店被抄！店內CHANEL、LV全是仿冒品 侵權逾3千萬
台市東區的兩家精品店販售仿冒CHANEL、LV、DIOR等包包遭檢舉，刑事局智慧財產權偵查大隊前往查緝，查獲仿冒商品近600件，初估侵權市值逾3千萬元，涉案的林姓（50歲）、蕭姓（58歲）女負責人及張姓（45歲）女員工等3人已被依違反商標法法辦。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前