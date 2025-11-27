企業碳費可打2折 環境部12月底前說明審核原則

（中央社記者張雄風台北27日電）明年正式繳交碳費，環境部今天說，攸關能否適用優惠費率的自主減量計畫已430廠家提出，今年底前審查完成；繳交碳費能否再打2折的高碳洩漏風險事業審核原則，12月底前說明。

今年碳費制度正式上路，明年繳交碳費。環境部表示，繳費金額會以今年（114年度）的盤查資料為基礎。若依列管事業113年度溫室氣體排放成果評估，符合碳費收費辦法規定者共有465廠（247家公司）。

根據碳費費率審議會決議，明年每噸碳為新台幣300元；依「自主減量計畫管理辦法」，應繳交碳費的事業單位，若能提出自主減量計畫A或B，即可享優惠費率，降為每噸碳50元及100元；若屬於高碳洩漏風險事業單位，可再打2折，即最低每噸碳為10元。

廣告 廣告

環境部統計，今年已有430間廠家提繳交自主減量計畫，其中約16%選減碳較嚴格的A方案、84%選擇B方案；環境部已陸續進行審查；若依目前計畫執行，到2030年可以減約370百萬噸碳。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀今天接受媒體聯訪時表示，正在加速審查自主減量計畫，預計今年底前完成，倘若有需要業者補充修正，也會給予一定天數，避免影響到明年碳費繳交。

與此同時，蔡玲儀說，各界關心的高碳洩漏風險事業的審核原則，目前的架構分為兩層次，層次一是國際行業別認定，層次二則是個案申請；細節預計會在12月底前對外說明。

蔡玲儀強調，雖然碳費審查的過程中有建議費率要逐步上升，但審議會仍要每年檢討，因此明年的審議會才會進一步研議費率。

環境部顧問、前環境部次長施文真補充，雖然企業憂心減碳會對營利帶來衝擊，但目前中華經濟研究院也在評估，自主減量計畫中，若是朝提升能源效率等方向執行，反而可能會因降低成本而增加收益，這也會納入未來碳費費率審議會中討論。

環境部昨天公布列管事業113年度溫室氣體排放成果，直接與間接排放量皆較112年度略減少。蔡玲儀補充，明年配合碳費繳交，排放成果預計會配合廠家盤查、第三方驗證完成的期程，分2次發布；若是碳費有溢繳或不足者，也會在年底退補。（編輯：管中維）1141127