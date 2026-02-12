企業社團響應募衣 千件羽絨背心送暖南投山區校園

學童們穿上嶄新的羽絨衣都很開心，現場暖意洋洋。翻攝畫面





農曆新年前夕，南投山區清晨低溫刺骨，山風一吹，書包背在肩上都像多了一層重量。為了讓偏鄉學童能更暖一點迎接新年，立委游顥發起「募集千件羽絨衣」行動，在社團與多家愛心企業響應下，共募集到1,120件全新高品質羽絨背心，趕在年前把溫暖送進校園。

捐贈儀式當天，信義鄉與仁愛鄉共22所國小校長代表到場受贈，準備把這份年禮帶回學校，交到孩子手中。游顥說，偏鄉教育與孩童福祉一直是他最掛心的事，山區孩子求學不易，遇上低溫更是健康一大考驗；這1,120件羽絨背心不只是御寒衣物，更像是一份「社會一起陪你長大」的集體關懷。

這波送暖行動涵蓋信義鄉14所國小、仁愛鄉8所國小，從學生人數較多的同富國小、羅娜國小、潭南國小，到仁愛鄉的清境國小、都達國小、盧山國小、德鹿谷國小、親愛國小、發祥國小、力行國小與紅葉國小等校，都在年前收到了這份沉甸甸的祝福。即便是海拔更高、氣候更嚴峻的部落，孩子們也能在羽絨背心的包覆裡，多一點安心、多一點暖。

南投縣政府教育處長王淑玲也代表縣長許淑華表達感謝，並致贈感謝狀，感謝游顥與愛心企業用心投入。她說，這份在歲末寒冬送達的年禮，不只溫暖了孩子們的身體，也把溫暖送進整個部落的心裡。

游顥強調，未來仍會持續媒合更多民間資源，不只在物資上給予支援，也希望從教育環境、學習資源到生活條件一起優化，讓山區每一位孩子，都能在安全、溫暖、被愛的環境中成長；而這個冬天，最溫柔的光，已經先照進了孩子們的笑容裡。