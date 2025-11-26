企業積極導入AI 遠傳井琪：想喝牛奶不一定要養牛

（中央社記者江明晏台北26日電）遠傳電信總經理井琪今天表示，生成式AI浪潮正改變企業的營運模式，企業導入AI，首先要找出透過AI解決什麼問題，「不為AI而AI」，其次是選擇適當的AI平台和工具，「想喝牛奶，不一定要自己養牛」。

「2025創新論壇」今天登場，探索企業如何強化AI應用，並兼顧效率與營運韌性。遠傳總經理井琪以「從效率到韌性：強化企業AI應用」發表專題演說，分享遠傳AI轉型「內服外用」的實踐經驗與營運洞察。

井琪表示，生成式AI降低AI使用門檻，並擴大AI應用範圍，這股浪潮正改變企業的營運模式，遠東集團暨遠傳董事長徐旭東對科技與創新一向非常重視，在AI is Everything理念下，遠傳在內部導入生成式AI，協助員工提升工作效率、優化流程，更自主開發「遠傳智靈」AI平台並對外輸出，協助企業導入AI技術，從客服、營運到決策分析。

井琪指出，企業導入生成式AI有4個重要步驟，首先應找出機會，預計透過AI解決什麼問題，「不為AI而AI」；其次是選擇適當的AI平台和工具，「想喝牛奶，不一定要自己養牛」，考慮與既有IT環境的整合，降低員工學習成本和阻力；接著是準備資料，盤點出「可用的資料」；最後一步是執行導入，不侷限於技術部門，確保所有層級的員工都能參與，讓AI成為整個組織的共同工具。

生成式AI帶動「白領革命」，人機互動逐漸成為日後職場工作的主流模式。井琪表示，企業導入AI要有目標、有規劃，且要溝通、迅速，並能衡量結果。遠傳採取由「點」到「線」到「面」的AI導入策略，讓AI成為助理加強團隊效率，再透過AI優化跨團隊流程，提升生產力。

井琪分享，企業導入AI的終極目的不外乎是「降低成本」和「增加營收」，遠傳IT維運部門以生成式AI優化跨團隊的維運工作，減少30%至50%事件分析的人力；遠傳friDay影音以生成式AI打造對話式推薦片單，點擊率成長7倍，在AI助攻下雙11銷售業績較去年成長1.6倍，新註冊會員也增加超過2倍。

井琪指出，未來AI將走向「代理人模式」，企業要跟上AI轉型，不僅需重新檢視組織與作業流程，並要以AI打造企業大腦與人才傳承、驅動安全營運、持續創新成長等3大面向，放大AI綜效。（編輯：翟思嘉）1141126