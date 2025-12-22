「企業級 AI 行銷職能認證」將於農曆年後正式開考

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】因應企業數位轉型與 AI 人才需求持續升溫，中華網路行銷講師協會於 2025 年 12 月 21 日 中午，在 台北市天成飯店舉辦「理監事暨幹部交接典禮」，並同步舉行「企業級 AI 行銷職能認證」合作簽約儀式，正式宣布攜手勞動基金會，共同推動具企業實務導向的 AI 行銷專業證照制度，現場匯聚產官學界多位重量級貴賓，場面隆重。

臺北市政府資訊局局長趙式隆肯定協會長期辦理多場 AI 培訓課程及職能認證 。（圖／中華網路行銷講師協會提供 ）

本次活動出席貴賓包括 臺北市政府資訊局、台北市市政顧問，以及來自產業與學界的重要代表，包含中華民國全國創新創業總會、中華職訓教育創新發展學會、中華民國進出口商業同業公會全國聯合會、台灣微型企業發展協會、2026北區青商會、臺北市德孝獅子會、台北中原大學校友會、桃園市光輝獅子會、淡江大學資工系所校友會、商業發展研究院行銷與新媒體研究..等，並有多家企業代表共襄盛舉，包括東道國際股份有限公司、奇想培訓、經晞國際傳媒、錨點影音、米樂數位行銷股份有限公司，展現產官學跨界合作推動 AI 人才培育的高度共識。

臺北市政府資訊局局長趙式隆於致詞時表示，肯定中華網路行銷講師協會長期投入 AI 與數位行銷教育推廣，持續辦理多場 AI 相關培訓課程，並與勞動基金會合作推動『企業級 AI 行銷職能認證』。他指出，透過產官合作與專業培訓機制，有助於協助企業與學習者建立清楚的人才能力培育方向，對推動產業 AI 應用發展具有正向助益。

勞動基金會董事長黃淑華（右）與中華網路行銷講師協會理事長蘇承樂(中) 、常務監事陳文鵬（左）正式簽署合作備忘錄，共同推動企業級 AI 行銷職能認證計畫。（圖／中華網路行銷講師協會提供 ）

勞動基金會董事長黃淑華 於活動中表示，隨著 AI 技術快速發展，企業對具備 AI 應用與行銷整合能力的人才需求日益明確，勞動基金會長期關注勞動市場技能轉型與職能升級，此次與中華網路行銷講師協會合作推動「企業級 AI 行銷職能認證」，希望透過制度化的能力鑑定，協助企業更有效辨識人才，也讓學員的學習成果能具體反映在職場競爭力上。

中華網路行銷講師協會理事長 蘇承樂 指出，協會近年已陸續辦理多堂 AI 行銷與 AI 應用培訓課程，協助企業與個人快速銜接 AI 技術實務。為進一步完善人才培育與能力鑑定機制，協會將於 明年農曆年後正式啟動「企業級 AI 行銷職能認證」證照考試，讓學習成果能以制度化方式被企業辨識與採用。

中華網路行銷講師協會 邀集產官學代表啟動「企業級 AI 行銷職能認證」證照考試。（圖／中華網路行銷講師協會提供)

蘇承樂進一步表示，面對 AI 技術快速演進，企業更需要兼具策略思維、實務操作與成效評估能力的複合型行銷人才。未來協會將持續結合勞動基金會與產業資源，推動 AI 培訓與證照制度雙軌並行，協助學生、上班族及企業建立清楚且具實用性的 AI 職能進階路徑。

本次合作簽約與證照啟動，不僅象徵台灣 AI 行銷人才培育邁向制度化與標準化的重要里程碑，也為企業選才與人才升級提供具公信力的參考依據，為台灣數位經濟發展注入新動能。

