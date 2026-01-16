企業老闆使用AI擬策略將更普及！ BCG調查：亞洲的CEO比歐美更具信心

報告顯示，企業今年 AI 投資額預計將加倍，約占營收的 1.7%，增幅超過 2025 年的兩倍。越來越多高管、執行長（CEO）親自上陣、領銜推進，成為組織內 AI 策略的主要決策者。其中，前瞻開拓型 CEO 每周投入超過 8 小時強化自身 AI 素養，並大力推動員工的技能升級與能力培養，其投入是其同儕的兩倍。 圖：Shutterstock（示意圖）

[Newtalk新聞] 自 2022 年底 ChatGPT 問世以來，全球掀起 AI 投資熱潮。波士頓顧問公司（BCG）今（16）日發布第三年度全球 AI 現況調查報告《AI Radar 2026：AI投資加速，CEO掌舵前行》，指出企業對 AI 的投資持續快速成長，且動能不減。

這份調查涵蓋全球 16 個市場、9 個產業共 2,360 名高階主管，其中包括 640 名執行長。

報告顯示，企業今年 AI 投資額預計將加倍，約占營收的 1.7%，增幅超過 2025 年的兩倍。越來越多高管、執行長（CEO）親自上陣、領銜推進，成為組織內 AI 策略的主要決策者。其中，前瞻開拓型 CEO 每周投入超過 8 小時強化自身 AI 素養，並大力推動員工的技能升級與能力培養，其投入是其同儕的兩倍。

波士頓顧問公司（BCG）發布最新報告顯示，企業今年 AI 投資預計將翻倍，約占營收 1.7%。 圖：BCG／提供

BCG全球執行長施偉策（Christoph Schweizer）指出：「儘管宏觀經濟仍存在不確定性，這波 AI 投資增長預期，反映了 AI 在企業界的策略優先地位。AI 不再侷限於 IT 或創新部門，而是以 CEO 為首，由上而下重塑企業的策略與營運模式。近 3/4 的 CEO 表示，自己是組織內 AI 策略的主要決策者，且有半數認為，能否掌握 AI 對其職涯成敗至關重要。」

儘管受訪的執行長普遍認可 AI 的價值，但調查結果顯示，他們的態度與行動可分為三種典型：

順勢而為型 （約 15%）：認同 AI 的潛力，但缺乏充分信心，僅採取謹慎的早期投資。

理性務實型 （約 70%）：對 AI 感到興奮且有信心，但僅在看到明確價值與低風險時，才會決定投入。

前瞻開拓型（約 15%）：堅信AI將帶來回報，果斷進行投資並快速推進員工能力升級，推動AI賦能的組織轉型。

在前瞻開拓型 CEO 所領導的企業中，約 60% 的 AI 預算用於現有員工的技能提升與再訓練；相比之下，順勢而為型和理性務實型分別僅投入 27% 與 24%。

圖：BCG／提供

前瞻開拓型 CEO 亦積極提前布局 AI 代理。他們計畫將 2026 年超過一半的 AI 投資投入於AI代理，相較於順勢而為型 CEO，他們在工作流程中端到端部署 AI 代理的可能性翻倍。

企業AI投資今年將倍增

企業今年將 AI 投資翻倍，不再受限於技術部門的預算，而是整合跨部門資金以支持擴張。同時，CEO 承諾將 30%以上的 AI 投資投入發展 AI 代理。即使短期回報未必顯現，94% 的執行長仍表示，將維持或提高目前的 AI 投資水準，顯示 AI 已成為企業策略的優先事項。

BCG董事總經理暨合夥人、BCG X大中華區負責人吳學霖表示：「AI 已不再只是技術議題，而是企業策略的核心。各企業執行長正加倍投資、跨部門整合，並將 AI 代理視為成長引擎，展現前所未有的決心與速度。」

亞洲的執行長對 AI 的信心明顯高於歐美。印度與大中華區約有 3/4 的執行長相信 AI 將帶來回報；相比之下，英國僅 44%、美國 52%、歐洲 61%。相對地，更多歐美的執行長表示，他們投資 AI 的原因是為了維持競爭力，或因應市場壓力。

圖：BCG／提供

所有受訪產業在 2026 年都計劃增加 AI 投資。其中，金融機構的 AI 支出占營收比重達 2.0%，僅略低於科技公司今年預計投入的 2.1%。相較之下，工業企業與房地產公司則計劃投入約 0.8% 的營收於 AI。

調查指出，隨著各大執行長引領企業進入 AI 應用的全新階段，未來成效將取決於幾項核心行動：

將 AI 列為優先事項，確保組織成為顛覆者，而非被顛覆者

深化 AI 素養，提升個人 AI 理解能力，以有效領導轉型

全面投資 AI ，推動端到端的職能轉型

提升組織 AI 能力，全面強化員工技能，提高生產力、創造力與判斷力

持續追蹤 AI 成效，打造可量化、長期穩健的投資報酬

圖：BCG／提供

將近四分之三的執行長（72%）表示，他們是 AI 的主要決策者，比例是去年的兩倍。同時，雖半數的 CEO 認為，若 AI 未能帶來成果，他們的職業生涯將面臨挑戰，但 4/5 的 CEO 對 AI 投資報酬率的潛力比去年更樂觀。AI 代理的快速成熟是關鍵原因之一，約 90% 的 CEO 認為，AI 代理將在今年實現可衡量的投資報酬率，因此今年超過三成 AI 投資都將投入於 AI 代理。

「CEO 在引領 AI 創造價值的過程中，扮演關鍵角色。」BCG X 全球負責人暨共同作者 Sylvain Duranton表示：「要打造真正的競爭優勢，CEO 需要全面重塑業務流程，並開創全新產品與服務以帶動成長。事實上，十位執行長中有九位告訴我們：到了 2028 年，衡量企業成功與否，很大部分將取決於企業能否善用 AI，這充分反映了當下市場變革的趨勢。」

