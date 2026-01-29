企業自主投資完勝美方指定…徐嶔煌舉「熊本訪台招商」為例：水電道路美國全包…台商將本求利不可能虧錢

台美關稅日前談妥，有關對美投資方面是採取企業自主投資2500億美元，另外政府為支持企業提供2500億美元的信用擔保額度，協助大額融資；不料起初卻遭數家媒體誤寫成「投資5000億」，在野也不斷以此誤導、抨擊「掏空台灣」。對此，資深財經媒體人、民進黨台北大安文山市議員候選人徐欽煌今（29日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，此條件跟日韓的「指定投資」完全不同，是台灣公司決定要花多少錢、去哪設廠，美方還要協助處理水電交通，情況與當初日本熊本來台招商一樣，而台商也是將本求利，不是把錢白白送過去。

有關對美投資，徐欽煌指出，2500億美元被講成5000億美元很誇張，原因就是因為企業自主投資只有2500億，另外2500億是貸款額度；至於企業自主投資代表什麼，他表示，是公司自己決定要到去哪設廠、買多少土地、花多少錢，那和日韓的差別是他們都為美方指定投資，意指美國投什麼就得投什麼。



徐欽煌強調，企業自主投資是想投資什麼、愛買哪裡能賺錢就買，然後美國人還要提供服務你水電、交通協助，這種優勢如果沒看過企業的狀況真的無法理解。他舉例，當時台積電要在日本熊本設廠時，九洲熊本特別跑來台灣招商，是日本五大商社之一的公司來招商，那時找他談了兩次，熊本規劃20公頃的土地，詢問台灣有哪幾家供應廠商想要。



徐欽煌說，結果一開始前面的供應鏈都沒有興趣，因為很大原因是大家發現去會塞車，至今當地還是會塞車，就代表道路沒有規劃好，水電也還沒規劃完整，還要供應鏈過去，對此供應鏈廠商那時很猶豫，所以日方來找他諮詢。他提到，自己直說水電交通不解決，人家廠商是不會去的，因為台灣處理科學園區的模式就是把土地劃分好後、水電基礎建設做完了再分配給廠商。



徐欽煌說，因此對美採取企業自主投資，代表美國政府要負責幫忙把水電道路都處理完，這件事連日本政府來台灣招商時一開始也沒注意到。



針對自主投資，徐欽煌直言，企業家很務實，大家都是將本求利，沒有人會想賠錢，後來有幾家台積電的供應鏈到熊本去，結果是嫌日方給20公頃的土地太少。至於原因，他表示，竹科模式最成功的除了半導體外，不動產也很成功，土地價值是翻百倍不是十倍，所以他知道有幾家供應鏈去那邊光是土地買的數字就「嚇嚇叫」。



徐欽煌說，對這些台廠大老闆來講，去那裡投資怎麼可能讓自己賠錢，而且搞不好10年或20年後的土地價值翻很多倍，所以藍白怎麼會覺得那2500億是拿去送人家？2500億拿到那邊投資的企業基本上是將本求利，會賺多少錢都不知道。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

