企業藝人共同響應 藝起愛非揚 公益義賣 攜手為非洲孤兒點亮希望

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】由陳子強、陳謙文、王燦三位愛心大使共同發起的《「藝」起愛「非」揚》ACC 公益義賣活動，於12月4日舉辦記者會。主辦單位誠摯邀請各大媒體蒞臨採訪，見證臺灣演藝圈、企業與社會大眾共同匯聚愛心、為非洲孤兒帶來希望的動人時刻。

本次活動旨在為非洲孤兒的教育與醫療援助募集資源，由36位藝人、熱心企業、品牌與社會人士捐出珍藏物品進行義賣，所有義賣收入將全數捐贈給阿彌陀佛關懷中心(ACC），用於改善當地兒童的生活條件、醫療補給與教育資源。

36位藝人熱情響應(依姓氏筆畫排列)

大牙、方馨、王振復、王樂妍、王燦、布蘭妮、江宏恩、江國賓、余政鴻、兵家綺、吳申梅、巫宗翰、林小樓、林昀希、姚采穎、胡嘉愛、胡翡翠、唐玲、馬靚辳、高允漢、高欣欣、梁佑南、陳子強、陳珮騏、陳謙文、陳立芹、華千涵、黃少祺、黃鳳儀、黃導爆爆、楊小黎、潘映竹、鮑正芳、謝承均、簡沛恩、蘇霈。

協辦單位攜手支持 以行動落實企業社會責任

本次活動由康見國際股份有限公司協辦，儲備董事涂瑛真帶領 MDC 百萬俱樂部夥伴，以「真健康、真關懷」為核心理念贊助 ACC 公益行動，不僅展現康見推動精準健康管理的初衷，也呼應企業對永續與社會責任的承諾。

涂瑛真表示：「希望透過實際行動，為孩子們帶來安全、機會與希望，也邀請更多企業夥伴加入善的循環，一起把愛傳出去。」

普賢教育基金會號召公益力量齊聚

主辦單位普賢教育基金會執行長陳阡蕙表示：「每一分支持，都將成為孩子通往未來的重要力量。我們相信，只要願意伸出手，就能改變一個孩子的一生。」

三位公益大使共同喊話

公益大使陳子強、陳謙文、王燦分享發起活動的初心表示：身為藝人，我們擁有一定的社會能見度，希望將這份影響力轉化為真正能幫助孩子的力量。這次活動是一場跨界、跨國的愛心匯聚，只要每個人願意伸出一點點手，就能為非洲孩子帶來更有希望的未來。願我們的小小付出，都能成為孩子們的大大力量。

《「藝」起愛「非」揚》ACC公益義賣資訊

日期：2025年12月4日~12月7日

時間：9:00–17:30

地點：臺北客家文化中心3樓

地址：臺北市中正區汀州路三段2號