企業規定「上廁所最多15分鐘」 派人隨時監控+拍照！超時就罰錢

大陸一間企業規定員工上廁所時間，超時要罰款。（示意圖／Pixabay）

上班去廁所被限制時間是否合理？大陸南京有一家企業被爆料，要求員工「如廁超過15分鐘罰450元（約新台幣1995元）」，甚至找人負責監控並記錄員工上廁所的出入時間，掀起熱議。事件曝光後，相關部門已介入了解，有律師認為該企業作法不僅毫無法源，更疑涉及侵犯隱私。

根據陸媒《齊魯晚報》報導，近日有大陸網友在社群上曬出一段聊天紀錄，敘述南京江寧區某企業竟然派人不定期到廁所檢查員工如廁時間，還會拍照並傳給主管，甚至直接貼在部門群組；畫面中的照片未經馬賽克處理，員工隱私完全暴露。

除了記錄上廁所時間，更離譜的是，該企業有明文規定，員工每次去上廁所不能超過15分鐘，否則要罰450元（約新台幣1995元）；若被認定「如廁次數過多」，同樣會被罰450元（約新台幣1995元），至於何謂「多次」，竟然是全由主管「主觀認定」。

企業規定員工限制員工上廁所時間，還找人負責記錄員工上廁所時間，超時就要罰款。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

爆料網友坦言，自己曾在這間企業任職，這些記錄可追溯至2025年3月。原PO指出，員工為避免被罰，遇到身體不適、拉肚子等急迫情況也只能忍耐，「大家都怕被扣錢，不敢正常上廁所」。消息曝光後，該企業人事部門僅回應「不清楚相關規定」，沒透露更多細節。

對此，南京市江寧區委宣傳部表示，已派員前往了解情況。另外江寧區勞動保障監察大隊建議，如需確認企業規定是否合法，可致電公共法律熱線詢問。當地12333人力資源與社會保障熱線則表示，目前大陸法律並未明文規範如廁時長，若員工不同意企業制度，可正式提出異議。

還有律師指出，如廁是員工的基本生理需求，企業應予保障與尊重，不得以時間或次數為由進行罰款，更不能拍攝如廁影像，否則可能構成侵犯隱私與違規管理。

