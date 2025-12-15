企業認養基隆興寮里候車亭啟用 不鏽鋼增耐用度

（中央社記者王朝鈺基隆15日電）由企業出資認養的基隆市興寮里候車亭以不鏽鋼等材質打造，基隆市副市長邱佩琳今天出席啟用典禮表示，民眾等車時可享穩固遮蔽、明亮光源與清爽環境，提升通勤時舒適感。

她說，基隆氣候較潮溼、多雨，戶外公共設施耐用度是一大考驗，候車亭採用不鏽鋼等耐用材質為主結構，延長使用年限，出資認養的毅太企業股份有限公司（一太e衛浴）也將浴室核心精神「舒適、潔淨、安全、明亮」融入候車亭設計。

邱佩琳代表基市府感謝毅太投入公共建設，透過捐贈並認養候車亭方式回饋地方，提供民眾更舒適、友善候車環境，打造基隆公私協力良好典範，期盼能有更多在地企業與團體響應。

毅太董事長洪團樟表示，毅太在基隆發展近50年，2026年將啟用第3個廠房。這座候車亭位於新廠房外，希望透過候車亭意象，讓大家更認識在地企業，期待候車民眾感受在地企業的關懷，為市民回家的路上留盞燈。（編輯：李明宗）1141215