企業贈冬被 蚵寮學童暖心頭

店家公布店內監視器影像，發現許男、張女將商品夾帶離開店面。（記者王勗翻攝）

記者盧萍珊∕北門報導

寒冬送暖，將軍正億棉廠、佾德工程等關心偏鄉學童，九日送來溫暖棉被到北門區蚵寮國小，收到這份貼心禮物，讓學童好感動，直說晚上可以蓋新棉被了。

身兼將軍區正億棉廠董事長，也是南鯤鯓代天府常務董事的吳松儒、佾德工程及吳秀卿小姐，九日前往蚵寮國小贈送禦寒棉被，共計一百三十四位學生受惠，校方並以太鼓迎賓感謝。

吳松儒指出，送給學童們棉被不僅是送暖，更希望讓善和愛，永續在社會中循環，讓學生懂得惜福，回饋。

廣告 廣告

蚵寮國小校長王建堯說，寒冬送暖送的是愛心和關懷，更重要的是讓學童學習有感恩的心，不要把贈送視為理所當然，俗語說「吃水不忘挖井人」，期培育蚵寮的孩子有一顆感恩的心，長大後有能力也要幫助需要幫助的人。

家長會長洪詠釧表示，感謝各界對於蚵寮的學生如此用心，這份愛心讓蚵寮的孩子覺得好幸福，期望學生珍惜善緣，學習企業家展現愛心。

一年級學生洪任佑說，好開心收到暖和棉被，長大後也要做善事，回饋社會。五年級洪嘉驊則說，拿到棉被時感受到的不只是溫暖，還學到有能力幫助別人，就是人生最大的價值。